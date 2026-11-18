Trečiadienį Seimo Energetikos ir darnios plėtros komiteto posėdyje VERT pirmininko pavaduotojas Matas Taparauskas pristatė tris galimus 2026–2027 m. šildymo sezono kainų scenarijus.
Pagal bazinį scenarijų, vidutinė šilumos kaina siektų 9,23 cento už kWh be PVM ir būtų 17,26 proc. didesnė nei praėjusį sezoną. Tuo metu pesimistinis scenarijus numato 26,13 proc. kainų augimą – iki 9,93 cento už kWh.
Vis dėlto, M. Taparausko teigimu, šiuo metu labiausiai tikėtinas antrasis scenarijus, pagal kurį šilumos kainos, palyginti su praėjusiu sezonu, didėtų 23,7 proc.
„Orientuojamės į antrą scenarijų ir ta tendencija yra išlikusi panaši. Tarifo pokytis, matome, yra apie 24 proc. Pažymėsiu, kad tai lemia ne biokuro kainos pokytis, o gamtinių dujų kainos pokytis“, – komiteto posėdyje sakė VERT atstovas.
Pasak jo, kai kuriose savivaldybėse šilumos gamybai vis dar naudojama reikšminga dalis gamtinių dujų, kurių kaina išaugo nuo maždaug 60 iki 80–90 eurų.
„Matome, kad vidutinė šildymo kaina mūsų sezono metu, lyginant su praėjusiu šildymo sezonu, atitinka tą tendenciją – apie 20–24 proc. pabrangimą“, – teigė M. Taparauskas.
M. Taparauskas taip pat atkreipė dėmesį, kad biokuro kainos skiriasi priklausomai nuo regiono. Pasak jo, šiaurinėje Lietuvos dalyje, besiribojančioje su Latvija, biokuras yra pigesnis, o pietinėje šalies dalyje, prie Lenkijos sienos, situacija sudėtingesnė dėl didesnės paklausos ir aukštesnių kainų kaimyninėje valstybėje.
„Didesnės problemos yra pietinėje Lietuvos dalyje, kuri ribojasi su kaimynine Lenkija, kadangi Lenkijoje tiesiog yra aukštesnės biokuro kainos, pirkėjai sutinka mokėti daugiau tiek ir už pačią žaliavą“, – aiškino VERT atstovas.
VERT duomenimis, šiuo metu sudarytuose sandoriuose biokuro kaina siekia apie 32 eurus už megavatvalandę (MWh).
M. Taparauskas pažymėjo, kad kitą savaitę baigsis biokuro žaliavos aukcionai, kurių rezultatai turės įtakos biokuro kainoms kitų metų pirmąjį pusmetį, kartu ir likusio šildymo sezono šilumos kainoms.