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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Ministras: dėl viršpelnių apmokestinimo reikia bendrauti su partneriais, vertinti rizikas

2026-11-12 13:24 / šaltinis: BNS
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2026-11-12 13:24
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Koalicinei tarybai sutarus laikinai apmokestinti degalų gamybos įmonių neplanuotą pelną, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys kartoja, kad būtina įvertinti užsienio investicijų ir strateginių santykių aspektus, taip pat bendrauti su partneriais.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys priėmė Nyderlandų Karalystės užsienio reikalų ministrą Tomą Berendseną | Roberto Riabovo / BNS nuotr.
GALERIJA (7)

Koalicinei tarybai sutarus laikinai apmokestinti degalų gamybos įmonių neplanuotą pelną, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys kartoja, kad būtina įvertinti užsienio investicijų ir strateginių santykių aspektus, taip pat bendrauti su partneriais.

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„Turime įsivertinti visus aspektus. Nes čia yra taip pat ir užsienio investicijos, ir strateginiai santykiai su Lenkija. Puikiai prisimenu aplinkybes, kaip atsirado „Orlen“ bendrovė Lietuvoje, „Mažeikių naftoje“ ir visa tai turėti omeny vertinant ir taip pat bendrauti su partneriais, kad nepaliktume to izoliuotai klausimo. Mes tą ir padarysime“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį teigė ministras.

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FOTOGALERIJA. Kęstutis Budrys

Kaip rašė BNS, siekdama padidinti ateinančių metų biudžeto pajamas, valdančiųjų koalicinė taryba trečiadienį sutarė parengti laikino degalų gamybos sektoriuje veikiančių įmonių viršpelnio apmokestinimo schemą.

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Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad mokestį potencialiai galėtų mokėti apie dešimt Lietuvos įmonių. Vis dėlto, jo teigimu, pagrindinė, o galbūt ir vienintelė mokėtoja būtų Lenkijos koncerno „Orlen“ valdoma naftos perdirbimo bendrovė „Orlen Lietuva“.

Premjeras trečiadienį teigė, jog toks mokestis kitų metų biudžetą leistų padidinti preliminariai iki 70 mln. eurų.

indeliai.lt

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