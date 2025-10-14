Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Ministerija siūlo supaprastinti pirkimų procedūras įgyvendinant projektus už ES lėšas

2025-10-14 08:55 / šaltinis: BNS
2025-10-14 08:55

Siekiant sparčiau panaudoti Europos Sąjungos (ES) investicijas, Finansų ministerija siūlo supaprastinti viešųjų pirkimų procedūras, bei nuo kitų metų atsisakyti reikalavimo skelbti kvietimo dalyvauti pirkime, laukti pasiūlymų pateikimo, juos vertinti bei tikrinti tiekėjų kvalifikaciją.

Pinigai. ELTA / Žygimantas Gedvila

Tai numatoma praėjusią savaitę atnaujintoje projektų administravimo ir finansavimo tvarkoje. Tai turėtų sumažinti administracinę naštą verslams, kurie įgyvendina projektus, finansuojamus 2021–2027 metų ES Investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.

„Pakeitimais siekiama efektyvesnio investicijų panaudojimo ir didesnės spartos įgyvendinant projektus, mažinti administracinę naštą jų vykdytojams ir galimų klaidų riziką“, – pranešime teigė ministerija.

Pasak jos, pirkimus supaprastins ir tai, kad nuo kitų metų rašytinės sutartys bus privalomos tik nuo 20 tūkst. eurų, o ne nuo 5 tūkst., kaip yra dabar.

Kaip antradienį skelbia „Verslo žinios“, ministerija prognozuoja, jog panaikinus šiuos apribojimus, įmonių įsigijimai galėtų vykti 95 proc. greičiau. 

Įsigaliojus paprastesnei tvarkai, ministerija žada skirti „ypatingą dėmesį“ užtikrinant, kad investicijos būtų įgyvendinamos skaidriai, nekiltų interesų konfliktų, o europiniais pinigais įsigyjami darbai, prekės ir paslaugos atitiktų rinkos kainas.

indeliai.lt

