Ministerija siūlo ILTE kapitalą didinti nepanaudotų finansinių priemonių verslui lėšomis

Ministerija parengė Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimus, kurie suteiktų Vyriausybei teisę nepanaudotas finansines priemones skirti ILTE įstatinio kapitalo didinimui.
Anot ministerijos, pakeitimai stiprintų nacionalinę investicijų politiką, užtikrintų projektų finansavimą, kurį įmonėms gauti rinkos sąlygomis būna sudėtinga.
„Pakeitimai pagerins verslo sąlygas, nes bus sudarytos galimybės užtikrinti projektų finansavimą, kuris rinkos sąlygomis yra nepakankamas ir neoptimalus, taip pat sąlygas nacionalinio plėtros banko skatinamojo finansavimo veiklos plėtrai“, – teigia ministerija.
Jos teigimu, be to, bus efektyviau naudojamos valstybės lėšos skatinant verslą, didinant ILTE galimybes jį finansuoti iš nuosavų lėšų nedidinant valstybės skolos.
Kaip rašė BNS, liepos pabaigoje Vyriausybė pritarė ministerijos siūlymui iki 2027 metų padidinti ILTE įstatinį kapitalą iki 353 mln. eurų – kasmet po 50 mln. eurų. Rugsėjį jis padidintas iki 50 mln. eurų iki 253 mln. eurų.