Pasak jos, pavykus gauti šią sumą Aplinkos apsaugos departamento (AAD) darbuotojų algų didinimui 2027-aisiais dabar numatyta iš viso apie 2,5 mln. eurų.
„Svarbu, kad aplinkosaugos pareigūnų darbas būtų tinkamai įvertintas. Tokių galimybių ieškosime ir toliau, nes kiekvienos įstaigos darbuotojų profesionalumas ir motyvacija yra visos aplinkos apsaugos sistemos stiprinimo dalis“, – pranešime sakė ministrė Ieva Andriulaitytė.
Ministrė trečiadienį Seimo Aplinkos apsaugos komitete pranešė, jog AAD darbuotojų atlyginimams kitąmet papildomai bus skirta apie 0,3 mln. eurų, todėl bendras įstaigos darbo užmokesčio fondas siektų beveik 1 mln. eurų. Tačiau iki norimo fondo dydžio trūksta dar apie 1,5 mln. eurų.
Anot politikės, dedamos pastangos, kad aplinkos apsaugos priežiūra nenutrūktų visą parą, todėl už pasyvų budėjimą yra padidintos priemokos.
Jos teigimu, visų 14-kos Aplinkos ministerijai pavaldžių įstaigų darbo užmokesčiui Vyriausybės buvo prašoma 12 mln. eurų, o pirminiame 2027 metų biudžeto projekte numatyta tik 3 mln. eurų.
Valdantiesiems priklausantys demokratai reikalauja, kad kitų metų biudžeto projekte būtų numatyta daugiau lėšų aplinkosaugininkams. Jie nuo gruodžio žada atsisakyti dirbti kiaurą parą – atšaukia sutikimus pasyviai budėti namuose.