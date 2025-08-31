Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Migracijos departamento vadovo paieškos tęsiasi: bus skelbiamas naujas konkursas

2025-08-31 17:33 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-31 17:33

Laikinajam vidaus reikalų ministrui Vladislavui Kondratovičiui nepasirinkus nė vieno laimėtojo į Migracijos departamento naujuosius vadovus, ministerija rugsėjį ketina paskelbti naują konkursą.

Migracijos departamentas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Laikinajam vidaus reikalų ministrui Vladislavui Kondratovičiui nepasirinkus nė vieno laimėtojo į Migracijos departamento naujuosius vadovus, ministerija rugsėjį ketina paskelbti naują konkursą.

REKLAMA
1
REKLAMA
REKLAMA

„Paskelbsime, manyčiau, rugsėjo mėnesį ir sukonkretinsime sąlygas, specialistai tuo tikslu dirbama“, – Eltai sakė V. Kondratovičius.

REKLAMA

Dirba virš 500 darbuotojų

ELTA primena, kad konkursas į Migracijos departamento vadovus įvyko liepą, buvo atrinkti du pretendentai, tačiau ministras nepasirinko nė vieno pretendento.

„Dirba virš 500 darbuotojų, tikrai nemažai. Biudžetas nedidėja, o atvirkščiai, 5 procentais turi sumažėti. Iššūkių turime.

REKLAMA
REKLAMA

Migracijos tarnybai iš tikrųjų darbo yra – neturime migrantų antplūdžio, mūsų siena gerai saugoma. Tačiau jei situacija būtų kitokia, pirmiausiai smūgis būtų migracijos darbuotojams. Su tais pajėgumais, kokie yra šiandien, turėtume galvoti, kaip išsisukti“, – sakė ministras.

Migracijos departamentui dvi kadencijas vadovavo Evelina Gudzinskaitė. 

Migracijos departamentas yra centrinė institucija, kuri įgyvendina valstybės politiką migracijos srityje bei aptarnauja šios politikos formavimą ir įgyvendinimą. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pagrindinis Migracijos departamento veiklos tikslas – pagal kompetenciją užtikrinti vizų, imigracijos, prieglobsčio, grąžinimo, asmenų perkėlimo į Lietuvą procedūrų vykdymą, asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų Lietuvos piliečiams, kelionės dokumentų, leidimų gyventi Lietuvoje ir kitų dokumentų užsieniečiams išdavimą, laisvo asmenų judėjimo Europos Sąjungoje principo įgyvendinimą. 

Pagal kompetenciją Migracijos departamentas kontroliuoja užsieniečių buvimą ir gyvenimą Lietuvoje, analizuoja migracijos srautų pokyčius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų