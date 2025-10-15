Migracijos departamente stabdomas užsieniečių prašymų atvykti dirbti priėmimas

Šiemet patvirtinta kvota yra 24,83 tūkst. ir nuo sausio 1 dienos ji apima visas profesijas ir darbo funkcijas visuose sektoriuose. Spalio 15 dienos ryto duomenimis, jau buvo panaudota 20,5 tūkst. kvotų, o dar 4,46 tūkst. prašymų išduoti leidimus laikinai gyventi darbo pagrindu buvo nagrinėjami, trečiadienį pranešė departamentas.
Pasak jo, panaudotų kvotos vienetų skaičiui ir prašymų sumai viršijus nustatytą limitą, nuo spalio 15 dienos Migracijos departamentas naujų prašymų leisti įdarbinti užsieniečius nebepriims.