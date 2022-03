„McDonald's“ Rusijoje uždaro visus savo restoranus

NEXTA, remdamasi „Bloomberg“ naujienų portalo informacija, teigia, kad „McDonald's“ atstovai Rusijoje nusprendė laikinai uždaryti visus 850 greito maisto restoranus.

Visgi įmonė 62 tūkst. darbuotojų atleisti nežada – jiems ir toliau bus mokamas atlyginimas.

