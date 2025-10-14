Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Maskvos namų Vilniuje griovimo konkursas toliau lieka sustabdytas

2025-10-14 07:38 / šaltinis: BNS
2025-10-14 07:38

Rugsėjį teismams leidus atnaujinti vadinamųjų Maskvos namų Vilniuje, šalia miesto centro ir naujo verslo bei būsto komplekso buvusio „Žalgirio“ stadiono teritorijoje, griovimo konkursą ir nutarus, jog Statybos inspekcija teisėtai iš jo pašalino įmonę „Vilniaus BDT“, pastaroji dar kartą skundžia teismo sprendimus. 

Maskvos namai BNS Foto

Rugsėjį teismams leidus atnaujinti vadinamųjų Maskvos namų Vilniuje, šalia miesto centro ir naujo verslo bei būsto komplekso buvusio „Žalgirio“ stadiono teritorijoje, griovimo konkursą ir nutarus, jog Statybos inspekcija teisėtai iš jo pašalino įmonę „Vilniaus BDT“, pastaroji dar kartą skundžia teismo sprendimus. 

REKLAMA
2

Todėl konkurso procedūros sustabdytos, kol teismai priims galutinį sprendimą, BNS pranešė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovas Rosvaldas Gorbačiovas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nors teismas buvo priėmęs sprendimą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, kurios leistų tęsti konkursą, šis sprendimas yra apskųstas, todėl konkursas šiuo metu laikinai sustabdytas iki galutinio teismo sprendimo“, – teigė jis. 

REKLAMA
REKLAMA

Anot R. Gorbačiovo, Statybos inspekcija skundą iš Kauno apygardos teismo gavo spalio 8 dieną. 

REKLAMA

Kaip BNS nurodė Kauno apygardos teismo atstovė Milda Kryžė, įmonė teismo prašo panaikinti sprendimą leisti atnaujinti konkursą. 

„Ieškovė („Vilniaus BDT“ – BNS) prašo panaikinti Kauno apygardos teismo rugsėjo 24 dienos nutartį ir priimti naują nutartį – taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties dėl ieškovės kasacinio skundo priėmimo“, – nurodė ji.

REKLAMA
REKLAMA

BNS rašė, kad Apeliacinis teismas rugsėjo 9 dieną paskelbė, jog inspekcija pagrįstai atmetė „Vilniaus BDT“ pasiūlymą pastato griovimo darbų konkursui, ir panaikino Kauno apygardos teismo birželį priimtą sprendimą, jog įmonė iš konkurso pašalinta neteisėtai.  

Tuo metu Kauno apygardos teismui rugsėjo 24 dieną taip pat panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, Statybos inspekcijos atstovė Viktorija Šinkūnienė BNS tuomet sakė, jog Maskvos namų griovimo konkurso procedūras tikimasi atnaujinti per savaitę. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Maskvos namų Vilniuje idėja vystyta nuo 2004-ųjų, tuomečiam Rusijos sostinės merui Jurijui Lužkovui apsilankius Vilniuje, karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejaus iškilmėse. Tada nutarta panašų Vilniaus namų projektą vykdyti ir Maskvoje.

Vadinamieji Maskvos namai turėjo tapti kultūros ir verslo bendradarbiavimo centru, kurio tikslas – sukurti ir toliau plėtoti gerus kaimyninius santykius tarp Maskvos ir Vilniaus.

REKLAMA

2008-aisiais Vilniaus savivaldybė išdavė statybos leidimą pastatui Rinktinės ir Juozapavičiaus gatvių sankirtoje, pradėtos statybos. Tačiau Rusijai aneksavus Krymą 2014 metais idėjos statyti tokį centrą pamažu atsisakyta.

Vilniaus miesto apylinkės teismas dar 2016-ųjų gruodį pripažino 2008-aisiais Vilniaus savivaldybės išduotą statybos leidimą negaliojančiu ir įpareigojo statytoją – viešąją įstaigą „Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai“ išsiimti naują leidimą ir pagal jį pertvarkyti statinį.

Statytojui jo nepertvarkius viešoji įstaiga įpareigota jį nugriauti, o šiai to nepadarius, teismas leido pastatą nugriauti Statybos inspekcijai. 2020-ųjų vasarį sprendimo vykdymą teismas pratęsė dvejiems metams, o galutinis terminas suėjo 2022 metų spalį. 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų