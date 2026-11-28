Naujosios parduotuvės įsikūrė Marijampolėje, Vilkaviškio gatvėje 78, ir Naujojoje Akmenėje, Eibučių gatvėje 31A. Abiejų parduotuvių plotas siekia po 1 tūkst. kv. metrų.
„Nuo pat pradžių siekiame, kad galimybę sutaupyti, įsigyjant kokybiškas prekes už žemą kainą, turėtų kuo daugiau Lietuvos gyventojų. Atidarydami parduotuves Marijampolėje ir Naujojoje Akmenėje tik tesime šį pažadą. Tai dar du miestai „Marytė retail“ tinklo žemėlapyje, o netrukus jį papildys ir kiti“, – pranešime cituojamas tinklo vadovas Povilas Ugianskis.
Bendras tinklo parduotuvių plotas šiuo metu siekia 8 894,5 kv. metro. Pirmoji parduotuvė atidaryta Šilutėje spalio 31 dieną, vėliau tinklas plėtėsi į Kauną, Uteną, Klaipėdą, Mažeikius ir Telšius.
Bendrovė iki šių metų pabaigos planuoja turėti 20 veikiančių parduotuvių, o 2027 metais jų skaičių padidinti iki maždaug 40. Per ateinančius trejus metus į plėtrą ir infrastruktūrą ketinama investuoti iki 5 mln. eurų, Lietuvoje numatoma sukurti daugiau kaip 200 naujų darbo vietų.
Bendrovė nurodo, kad pirminį parduotuvių atidarymo grafiką pakoregavo vasarą pasikeitę statybos techninio reglamento reikalavimai ir užsitęsęs prekybos patalpų perdavimo procesas.
ELTA primena, kad rugsėjį „Marytė retail“ skelbė iki spalio pradžios planuojanti atidaryti pirmąsias tris parduotuves Alytuje, Panevėžyje ir Klaipėdoje. Tuomet bendrovė nurodė laukianti atsakingų institucijų ir savivaldybių leidimų pradėti veiklą.
Pirmąsias parduotuves planuota įkurti veiklą nutraukusio prekybos tinklo „Mere“ patalpose.