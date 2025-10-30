Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Luminor“ pelnas šiemet smuko beveik penktadaliu iki 135 mln. eurų

2025-10-30 15:44 / šaltinis: BNS
2025-10-30 15:44

Bankas „Luminor“ per devynis šių metų mėnesius uždirbo 134,9 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno – 19,2 proc. mažiau nei pernai tuo pat metu, kai jis buvo 166,9 mln. eurų, rodo banko ataskaita.

Bankas „Luminor“ per devynis šių metų mėnesius uždirbo 134,9 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno – 19,2 proc. mažiau nei pernai tuo pat metu, kai jis buvo 166,9 mln. eurų, rodo banko ataskaita.

0

Vien trečiąjį ketvirtį bankas gavo 43,3 mln. eurų grynojo pelno – 21,3 proc. mažiau nei pernai, kai jis siekė 55 mln. eurų, pranešė bankas. 

„Luminor“ vadovo Wojciecho Sasso (Vojčeso Saso) teigimu, banko skolinimosi apimtis didino mažesnės palūkanų normos, auganti regiono ekonomika.

„Ateityje daugiausia dėmesio skirsime veiklos apimčių auginimui, IT sistemų efektyvumo didinimui ir besikeičiančių reguliavimo reikalavimų atitikties užtikrinimui“, – pranešime teigė jis.

Banko paskolų portfelis per ketvirtį augo 2,9 proc. iki 11,1 mlrd. eurų, o neveiksnių paskolų dalis sudarė 1,7 proc. visų paskolų. Gyventojams suteiktų paskolų suma per ketvirtį padidėjo 184,9 mln. eurų, įmonėms – 105 mln. eurų, o viešajam sektoriui ir institucijoms – 19,4 mln. eurų.

Pasak „Luminor“ banko Lietuvoje vadovo Jono Urbono, aktyvi būsto rinka nemažina apsukų ir sudarė sąlygas per 9 mėnesius išduoti 72 proc. daugiau naujų būsto paskolų nei pernai.

„Sumažėjusios palūkanų normos ir optimistiniai vartotojų lūkesčiai leidžia tikėtis, kad aktyvumas būsto rinkoje išliks, o kitąmet papildomą impulsą gali suteikti atsiimtos lėšos iš antrosios pakopos pensijų fondų“, – pranešime teigė J. Urbonas. 

