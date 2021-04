Lukašenkos atsakas: uždraudė importuoti „Škoda Auto“, „Nivea“ ir kitą produkciją

„Į draudžiamų importuoti prekių sąrašą įtraukta „Škoda Auto“, „Liqui Moly “, „Beiersdorf“ produkcija (prekių ženklai „Nivea“, „Eucerin“, „La Prairie“, „Labello“, „Hansaplast“, „Florena“, 8x4, „Skin Stories“, „Gammon“, „Tesa“, „Chaul“, „Coppertone“, „Hidrofugal“, „Stop The Water While Using Me“, – pranešė vyriausybės spaudos tarnyba.

Pranešime paaiškinama, kad atitinkamas ministro kabineto nutarimas priimtas vadovaujantis A. Lukašenkos 2021 metų kovo 30 dienos įsaku „Dėl specialiųjų priemonių taikymo“, kuriuo numatyta galimybė taikyti draudimą importuoti į Baltarusiją ir joje realizuoti tam tikrų grupių prekes, kurių kilmės šalis yra valstybė, paskelbusi sankcijas Baltarusijos juridiniams ar fiziniams asmenims.

Šis draudimas įsigalios praėjus 10 dienų po nutarimo oficialaus paskelbimo ir kol kas galios šešis mėnesius.

Nutarimas skelbia, jog į Baltarusija patekusios šio embargo prekės negali būti realizuojamos ir turi būti išgabentos iš šalies, tačiau jame numatyta Baltarusijoje jau esančių tokių prekių likučių realizavimo tvarka.

„Asmenys, pažeidę šio nutarimo nuostatas bus patraukti atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka“, – sakoma pranešime.