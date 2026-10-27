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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Loterijų mokesčio mažinimas žlugo: ministerija traukiasi

2026-10-27 08:07 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-27 08:07
Pridėkite kaip šaltinį Google

Atsižvelgusi į Specialiųjų tyrimų tarnybos, Konkurencijos tarybos ir Valstybės kontrolės pastabas Finansų ministerija atsitraukia nuo iniciatyvos mažinti loterijų mokestį, o likusią jo dalį skirti paramai nevyriausybinėms sporto, kultūros organizacijoms.

Finansų ministerija. ELTA / Dainius Labutis

Atsižvelgusi į Specialiųjų tyrimų tarnybos, Konkurencijos tarybos ir Valstybės kontrolės pastabas Finansų ministerija atsitraukia nuo iniciatyvos mažinti loterijų mokestį, o likusią jo dalį skirti paramai nevyriausybinėms sporto, kultūros organizacijoms.

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Kaip BNS patvirtino ministerija, pataisos nebus teikiamos Seimui.

„Atsakingai įvertinusi gautas pastabas Finansų ministerija nusprendė Loterijų įstatymo projekto neteikti tolesniam svarstymui Seime“, – BNS komentare teigė ministerija.

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Kaip rašė BNS, finansų ministras Taurimas Valys anksčiau teigė, kad pataisas inicijavo viceministras Janušas Kizinevičius. Paklaustas, ar šį projektą viceministras su juo derino, T. Valys aiškino, kad ministerija teikia daug pasiūlymų, todėl komandoje apsitariama tik kai tam yra poreikis.

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Ministras tuomet aiškino, kad pasiūlymas nesulaukė politinio palaikymo.

Kaip rašė BNS, ministerija siūlė, kad mokesčio tarifas nuo nominalios išplatintų bilietų vertės mažėtų nuo 18 iki 10 proc., o likę 8 proc. būtų skiriami paramai nevyriausybininkams.

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Tokia tvarka galiojo ir anksčiau, ją Seimas pakeitė 2021 metais, o 18 proc. mokestis loterijų organizatoriams įsigaliojo 2023 metais.

Tuomečiai valdantieji konservatoriai pokyčius argumentavo tuo, kad 75–85 proc. Lietuvos loterijų rinkos valdo bendrovė „Olifėja“, kurios 51 proc. akcijų priklauso LTOK, kuris lėšas iš mokesčio nukreipinėjo susijusioms su pačiu komitetu organizacijoms.

Kritiką Finansų ministerijos siūlymui reiškė ne tik konservatoriai, bet ir socialdemokratų koalicijos partnerė Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, o premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad tokia iniciatyva neturi perspektyvos.

indeliai.lt

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