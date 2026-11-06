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„Litgrid“ per devynis mėnesius uždirbo 35,8 mln. eurų grynojo pelno

2026-11-06 16:33 / šaltinis: ELTA
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2026-11-06 16:33
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 Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ per pirmuosius devynis šių metų mėnesius uždirbo 35,8 mln. eurų grynojo pelno, kai tuo pačiu laikotarpiu pernai patyrė 35,2 mln. eurų nuostolį, pranešė bendrovė.

Litgrid. ELTA / Dainius Labutis

 Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ per pirmuosius devynis šių metų mėnesius uždirbo 35,8 mln. eurų grynojo pelno, kai tuo pačiu laikotarpiu pernai patyrė 35,2 mln. eurų nuostolį, pranešė bendrovė.

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Neaudituotais duomenimis, sausį–rugsėjį „Litgrid“ pajamos siekė 374,3 mln. eurų – 23 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.

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Bendrovės pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) sudarė 52,2 mln. eurų, kai pernai tuo pačiu laikotarpiu šis rodiklis buvo neigiamas ir siekė 26,4 mln. eurų nuostolį. Anot „Litgrid“, EBITDA augimą daugiausia lėmė teigiamas papildomų paslaugų rezultatas.

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Tuo metu koreguotas EBITDA padidėjo 16 proc. – nuo 39,2 mln. iki 45,4 mln. eurų, o koreguotas grynasis pelnas išaugo 52 proc. – iki 30,2 mln. eurų.

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Per pirmuosius devynis šių metų mėnesius „Litgrid“ investicijos siekė 106,2 mln. eurų.

Bendrovė taip pat pranešė, kad rugpjūtį ir rugsėjį prie elektros perdavimo tinklo prijungė aštuonis naujus energijos kaupiklių parkus, kurių bendra įrengtoji galia siekia 392 megavatų (MW).

Po šių prijungimų Lietuvoje veikiančių baterijų energijos kaupimo sistemų galia viršijo 1,3 gigvato (GW), o jų talpa pasiekė 2,5 gigavatvalndės (GWh).

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„Litgrid“ duomenimis, iki metų pabaigos prie perdavimo tinklo planuojama prijungti dar iki 20 baterijų projektų. Juos įgyvendinus, bendra energijos kaupimo sistemų galia Lietuvoje viršytų 2 GW, o talpa – 4 GWh.

Per devynis šių metų mėnesius Lietuvos perdavimo tinklais šalies poreikiams perduota daugiau nei 6,5 teravatvalandės (TWh) elektros energijos – 2 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.

„Litgrid“ taip pat tęsia elektros jungties su Lenkija „Harmony Link“ projektą, Gižų transformatorių pastotės rekonstrukciją ir pasirengimą naujai 330 kilovoltų (kV) elektros perdavimo linijai tarp Lietuvos ir Latvijos.

indeliai.lt

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