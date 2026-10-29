Išrinktas „Litgrid“ valdybos pirmininkas

„Litgrid“, kurios pagrindinį akcijų paketą valdo „EPSO-G“, valdyboje jis dirba nuo 2022 metų.
M. Keizeris Vilniaus universitete yra baigęs verslo administravimo ir vadybos studijas, apsigynęs tarptautinio verslo magistro laipsnį, taip pat baigė profesionalių valdybos narių rengimo programą „Baltic Institute of Corporate Governance“.
Iki šiol valdybos pirmininku dirbęs Tomas Varneckas penktadienį palieka „EPSO-G“ grupę ir „Litgrid“ valdybą.
„Litgrid“ valdyboje šiuo metu taip pat dirba Energetikos ministerijos Energetinio saugumo grupės vyresnysis patarėjas Gediminas Karalius ir du nepriklausomi valdybos nariai – elektros perdavimo sistemos operatorės Vokietijoje „TenneT“ vadovas Timas Meyerjürgensas ir Belgijos elektros perdavimo sistemos operatorės „Elia“ strategijos, transformacijos ir tvarumo vadovas Pierre-Henri D’haene.