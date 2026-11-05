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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Litgrid“: didmeninė elektros kaina Lietuvoje spalį padidėjo 5 proc.

2026-11-05 16:02 / šaltinis: ELTA
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2026-11-05 16:02
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Vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje spalį siekė 114 eurų už megavatvalandę (MWh) ir, palyginti su rugsėju, padidėjo 5 proc., ketvirtadienį pranešė elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“.

Litgrid. ELTA / Dainius Labutis
GALERIJA (10)

Vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje spalį siekė 114 eurų už megavatvalandę (MWh) ir, palyginti su rugsėju, padidėjo 5 proc., ketvirtadienį pranešė elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“.

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Pasak „Litgrid“ Strategijos departamento vadovo Pauliaus Kozlovo, elektros brangimą Baltijos šalyse daugiausia lėmė išaugusios gamtinių dujų kainos Europoje, mažėjanti saulės elektrinių gamyba ir aukštesnės elektros kainos kaimyninėse rinkose.

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„Gamtinių dujų kaina Europoje mėnesio pradžioje siekė apie 75 eurus už MWh, o baigiantis spaliui perkopė 100 eurų už MWh ribą. Paskutinėmis mėnesio dienomis dujų kaina šiek tiek sumažėjo, tačiau jų įtaka lemia elektros kainų augimą visame regione“, – pranešime cituojamas P. Kozlovas.

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Spalį vidutinė didmeninė elektros kaina Latvijoje siekė 113 eurų už MWh, Estijoje – 82 eurus už MWh, o Lenkijoje ir Vokietijoje – po 169 eurus už MWh.

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Elektros tiekėja „Ignitis“

Preliminariais duomenimis, elektros energijos poreikis Lietuvoje spalį siekė kiek mažiau nei 1,2 tūkst. gigavatvalandes (GWh) – 5 proc. daugiau nei rugsėjį.

Tuo metu šalyje pagaminta 880 GWh elektros energijos – 6 proc. mažiau nei ankstesnį mėnesį. Vietos elektrinės užtikrino 74 proc. šalies elektros poreikio.

Anot bendrovės, daugiausia elektros spalio mėnesį pagamino vėjo elektrinės – iš viso 535 GWh, arba 61 proc. visos šalies gamybos. Jų generacija per mėnesį padidėjo 5 proc.

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Saulės elektrinių gamyba spalį sumažėjo 41 proc. – nuo 237 iki 140 GWh. Jos sudarė 16 proc. visos Lietuvoje pagamintos elektros energijos.

Mažėjant vietos gamybai, elektros importas per mėnesį išaugo 41 proc. – nuo 353 iki 497 GWh. Daugiausia elektros importuota iš Švedijos (56 proc.) ir Latvijos (41 proc.), likusi dalis – iš Lenkijos.

Tuo metu elektros eksportas spalį sumažėjo 5 proc. ir siekė 197 GWh.

indeliai.lt

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