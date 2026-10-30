„Litgrid“: demontuojant linijas su Kaliningrado sritimi ir Baltarusija atlaisvinti 238 ha žemės

Šiuo metu jau demontuota 99 km linijų ir 281 atrama. Iš viso planuojama išardyti 169 km linijų ir 545 atramas. Visus darbus planuojama užbaigti 2028 metų antroje pusėje.
„Jau atlaisvinome 238 hektarus žemės, o tęsiant demontavimo darbus šis plotas išaugs iki 973 hektarų. Lygiagrečiai vykdomas linijų ir atramų demontavimas, teritorijų sutvarkymas bei su infrastruktūra susijusių apribojimų panaikinimas. Užbaigus projektą žemės savininkai galės naudoti beveik tūkstantį hektarų teritorijos be su šia infrastruktūra susijusių ribojimų“, – pranešime teigė „Litgrid“ Atsparumo grupės vadovas Vaidotas Stankevičius.
Demontuojamos linijos yra Ignalinos, Visagino, Vilniaus, Švenčionių, Šalčininkų, Alytaus, Lazdijų, Druskininkų, Vilkaviškio ir Pagėgių rajonų savivaldybėse.
Su Baltarusija bus demontuota iš viso 12 linijų, o su Kaliningrado sritimi – šešios. Atliekant darbus nuimami laidai ir izoliatoriai, ardomos atramos, sutvarkoma teritorija, žemė atlaisvinama nuo servituto ribojimų.
2025 metų vasarį Baltijos šalims atsijungus nuo Rusijos valdomos IPS/UPS sistemos ir prisijungus prie kontinentinės Europos sinchroninės zonos, elektros perdavimo linijos su Rusija ir Baltarusija tapo nebereikalingos, todėl netrukus buvo pradėti jų demontavimo darbai.