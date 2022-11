„Litgrid“ akcininkai spręs dėl sutarties su „Žilinskis ir Co“ pakeitimo

„Litgrid“ valdyba trečiadienį nusprendė, jog dėl to akcininkai spręs lapkričio 30 dieną, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė bendrovė.

Pritarus sutarties pakeitimui papildomai darbams būtų skirta 3,063 mln. eurų (be PVM), o sutarties vertė siektų 21,431 mln. eurų (be PVM).

Be to, „Litgrid“ vadovas būtų įgaliotas be atskiro valdybos sprendimo nuspręsti dėl sutarties kainos pakeitimo ją mažinant arba didinant ne daugiau nei 10 proc. (2,143 mln. eurų be PVM).

Daugiau nei 22 mln. eurų (su PVM) vertės Neries transformatorių pastotės projektavimo ir rekonstrukcijos sutartis su „Žilinskis ir Co“ buvo pasirašyta pernai rugsėjį.

Operatorė anksčiau skelbė, kad darbai turėtų būti baigti 2025 metais.

„Litgrid“ generalinis direktorius Rokas Masiulis yra sakęs, kad Neries pastotės rekonstrukcija yra vienas iš būtinų elementų, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą elektros tiekimą Vilniaus miestui.

Nuo 1972 metų veikiančios pastotės rekonstrukcija apims naujų 300 MVA galios autotransformatorių įrengimą, visų 330 kV skirstyklos įrenginių pakeitimą bei kitus darbus.

Neries pastotė – vienas iš dviejų pagrindinių elektros perdavimo mazgų šalia Vilniaus. Kitas yra Trakų Vokėje esanti Vilniaus pastotė.

Bendrovės teigimu, dabartinis tinklas aplink Vilnių po kelerių metų nebus pakankamas, todėl „Litgrid“ formuoja 330 kV linijų žiedą, kuris sujungs Vilniaus, Neries ir Lietuvos elektrinės pastotę. Žiedas bus baigtas 2025 metais nutiesus naują liniją Vilnius-Neris.

Neries pastotė susijusi su dviem ypatingos valstybinės svarbos sinchronizavimo projektais – sinchroninių kompensatorių įrengimu ir nauja 330 kV linija Vilnius-Neris.