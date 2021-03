„Linava“: vežėjams kritiškai trūksta vairuotojų

Asociacijos generalinio sekretoriaus Zenono Buivydo teigimu, transporto sektoriuje visada trūkdavo vairuotojų, bet ypač sudėtinga situacija susidarė nuo šių metų sausio, kai įsigaliojo nauji ribojimai ir į Lietuvą dirbti per metus gali atvykti tik 11,6 tūkst. vairuotojų iš trečiųjų šalių.

„Akivaizdu, kad tai yra per mažas skaičius – tai netenkina transporto sektoriaus rinkos. Štai vien per sausį ir vasarį jau išnaudota virš 30 proc. šios kvotos – iš užsienio jau atvyko dirbti 4042 tolimųjų reisų vairuotojai, o per artimiausius kelis mėnesius likę skaičiai tiesiog ištirps“ – pranešime sakė Z. Buivydas.

„Vežėjai prašo ne tik Vyriausybės pagalbos, bet ir kviečia žmones darbintis transporto įmonėse vairuotojais“, – teigė asociacija.

Anot jos, situaciją apsunkina tai, kad reikia laikytis Mobilumo paketo reikalavimų ir vairuotojai turi kas keturias savaites grįžti pailsėti į registracijos šalį. Tai reiškia, kad įmonėms reikia kur kas daugiau vairuotojų, norint išpildyti šį reikalavimą ir organizuoti pamainas.

„Linavos“ Prezidiumo narys, Socialinių klausimų komiteto pirmininkas Artūras Telmentas tvirtina, kad kritinė situacija susidarys po kelių mėnesių, kai bus išnaudotos visos kvotos, o užsienio šalių vairuotojai dėl išsitęsusių procedūrų negali gauti darbo vizų įprastais terminais ir yra priversti laukti beveik pusmetį.

Vasarį Užimtumo tarnyboje registruota 23,9 tūkst. laisvų darbo vietų, o transporto ir saugojimo sektorius yra antroje vietoje pagal trūkstamų darbuotojų skaičių. Šiuo metu transporto įmonėse ieškomų darbuotojų skaičius sudaro 15,6 proc. bendro ieškomų darbuotojų skaičiaus Lietuvoje.