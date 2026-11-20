Kaip neseniai paskelbė Eurostatas, mokesčių ir privalomųjų socialinių įmokų suma, išreikšta procentu nuo BVP, Lietuvoje pernai sudarė 33,8 proc. – gerokai mažiau nei Europos Sąjungos (ES) vidurkis, kuris pernai siekė 40,7 proc.
Lietuva – tarp penkių ES šalių, kuriose surinktų mokesčių ir BVP santykis yra mažiausias
Lietuva, kaip ir metais anksčiau, išliko tarp penkių ES valstybių (Airija, Bulgarija, Rumunija ir Malta), kur surinktų mokesčių ir BVP santykis yra mažiausias.
Mokesčių ir BVP santykis rodo šalies mokesčių pajamas, palygintas su jos ekonomikos dydžiu, kurį atspindi BVP. Jis suteikia įžvalgą apie bendrą šalies mokesčių politikos kryptį ir leidžia tarptautiniu mastu palyginti skirtingų šalių mokesčių pajamas.