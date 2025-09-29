„Lietuvos draudimo“ pelnas šiemet augo 38 proc. iki 31 mln. eurų

Vien iš investicinės veiklos įmonė šiemet uždirbo 7 mln. eurų pelno − 40 proc. daugiau.
Lietuvoje ir Estijoje bendrovės pasirašytų įmokų suma šiemet augo 7 proc. iki 238 mln. eurų, pirmadienį pranešė bendrovė.
„Lietuvos draudimo“ generalinis direktorius Kęstutis Šerpytis sako, kad pirmąjį pusmetį pirmiausia daugėjo būsto draudimo ir transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo įmokos.
„Be to, pirmąjį pusmetį šalyje nefiksavome jokių didesnių griaunamąją jėgą turėjusių gamtos reiškinių, kurie potencialiai galėjo padaryti žalos gyventojų ir verslo įmonių turtui“, – pranešime teigė K. Šerpytis.
„Lietuvos draudimas“ klientams per 6 mėnesius atlygino 117 mln. eurų nuostolių − 2 proc. daugiau.
Birželio pabaigoje bendrovė Lietuvoje ir Estijoje turėjo 884 tūkst. unikalių klientų (fizinių ir juridinių asmenų) – 3 proc. daugiau nei pernai tuo pat metu. Lietuvoje bendrovė užima 29 proc. ne gyvybės draudimo rinkos.
Lenkijos PZU („Powszechny Zakład Ubezpieczen Spolka Akcyjna“) valdo 100 proc. „Lietuvos draudimo“ akcijų.
