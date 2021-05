Lietuvos bankas: NT rinkos dalyviai prognozuoja naujo būsto pasiūlos augimą

„Netikėtai aukštas būsto rinkos aktyvumas šių metų pradžioje įkvėpė optimizmo NT rinkos dalyviams – padidėjo kainų augimo lūkesčiai, kuriuos pakurstė ir apklausos dalyvių įvardijamas naujo būsto pasiūlos trūkumas didmiesčiuose. Vis dėlto dauguma apklaustų NT rinkos dalyvių prognozuoja, kad šiemet naujų butų bus pastatyta daugiau nei pernai“, – pranešime sakė Lietuvos banko Makroprudencinės analizės skyriaus vyresnioji ekonomistė Nora Marija Laurinaitytė.

Dauguma apklausos dalyvių mano, kad per ateinančius 12 mėnesių naujų butų kainos Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje kils. Kainų augimo lūkesčius šių miestų centruose nurodė atitinkamai 87, 80 ir 100, o gyvenamuosiuose rajonuose – atitinkamai 87, 60, ir 100 proc. apklaustųjų. Tai gerokai optimistiškesni lūkesčiai nei pernai vasarą – per šį laikotarpį manančiųjų, kad trijuose didžiuosiuose miestuose esančių naujų butų kainos per ateinančius 12 mėnesių pakils, dalis padidėjo 40–80 procentinių punktų.

NT rinkos dalyviai nurodė paklausos struktūros pokyčius sostinėje. Jų teigimu, Vilniuje perkama daugiau erdvesnių butų, perkantys nuomai vis dažniau turi visą reikiamą sumą iš asmeninių lėšų. Kad tipinis naujų butų pirkėjas Vilniuje keičiasi, nurodė beveik pusė (47 proc.) apklausos dalyvių. Kaip pagrindinę besikeičiančio naujų butų pirkėjo Vilniuje paveikslo priežastį respondentai įvardijo išaugusį didesnio būsto ploto poreikį – pirkėjai ieško butų su daugiau kambarių arba tokio išplanavimo, kuris sudarytų galimybę įsirengti biurą namuose.

Taip pat respondentai nurodė, kad išaugo perkančiųjų pirmą butą investicijai dalis, ir šie pirkėjai būstą investicijai įsigyja nuosavomis lėšomis.

Kaune ir Klaipėdoje tokių struktūros pokyčių kol kas dar neįžvelgiama. Investuojančiųjų į naujų butų nuomą dalis padidėjo ir pasiekė ikipandeminį lygį. Apklausos dalyvių nuomone, kas ketvirtą butą trijuose didžiausiuose Lietuvos miestuose įsigijo investuojantieji į būstą nuomai.

Gerokai santūriau NT rinkos dalyviai vertino komercinio NT rinkos perspektyvas. Dauguma apklaustųjų tikėjosi, kad per ateinančius 12 mėnesių pagal naujas sutartis bus išnuomota mažiau modernių biurų ploto nei per ankstesnius 12 mėnesių. Kad jo bus išnuomota mažiau Vilniuje, manė 53 proc. respondentų.

Kad per ateinančius 12 mėnesių A klasės biurų nuomos kainos Vilniuje sumažės, prognozavo 33, B klasės – 47 proc. respondentų. Palyginti su ankstesne apklausa, kainų lūkesčiai šiek tiek pagerėjo – prieš pusmetį biurų nuomos kainų kritimo tikėjosi atitinkamai 46 ir 58 proc. apklaustų rinkos dalyvių.

Po koronaviruso protrūkio skolintis bankuose investicijoms į prekybines patalpas tapo sunkiau ir buvo labiau juntamas skolinimo sąlygų griežtėjimas. Visi NT rinkos dalyviai nurodė, kad nuo 2020 metų kovo mėnesio bankuose skolinimosi investicijoms į prekybinių patalpų plėtrą arba įsigijimą Vilniuje sąlygos sugriežtėjo (27 procentiniais punktais daugiau nei prieš metus vykdytos apklausos metu).

Skolinimo investicijoms į biurų ir sandėlių plėtrą bei įsigijimą sąlygas apklausos respondentai vertino panašiai kaip ir prieš COVID-19 pandemiją.