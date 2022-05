Lietuvoje – antrasis traukinys su grūdais iš Ukrainos

„Vakar į Šeštokus atvyko traukinys iš Ukrainos su grūdais. Kol kas jis yra perkraunamas ir, mano žiniomis, šįvakar turėtų pajudėti į Klaipėdą, į „Begą“, – BNS penktadienį sakė LTG atstovė Mantas Dubauskas.

LTG teigimu, šiame traukinyje yra 60 konteinerių su 1438 tonomis grūdų.

Pirmasis traukinys su 1,3 tūkst. tonų grūdų iš Ukrainos į Lietuvą atvyko praėjusį pirmadienį, o juos į laivus krauna viena didžiausių Klaipėdos uosto krovos įmonių „Bega“.

Anksčiau LTG teigė, jog šią savaitę iš Ukrainos į Lietuvą turėtų pajudėti dar du traukiniai su Ukrainos grūdais ir kitais produktais.

Pasak LTG vadovo Egidijaus Lazausko, ukrainiečiai domisi ne tik savo produkcijos eksportu, bet ir galimybe per Klaipėdą importuoti degalus.

„Turėjome delegaciją iš Ukrainos geležinkelių, kurie labai intensyviai domėjosi galimybėmis vežti kurą, nes Lietuvoje yra galimybė jo įsigyti iš „Orlen“, pavyzdžiui per Mockavos terminalą, taip pat nagrinėjamos galimybės per Klaipėdos uostą importuoti kurą ir su mūsų pagalba per Lenkiją jį vežti, o Ukrainos geležinkeliai gali juos pasiimti toliau“, – BNS penktadienį sakė E. Lazauskas

„Kiekvienas mažas sėkmingas žingsnelis priartina prie masto didėjimo“, – pridūrė jis.

Praėjusią savaitę pirmą kartą LTG istorijoje iš Ukrainos į Lietuvą aplenkiant Baltarusiją atvyko traukinys su 50 konteinerių, atgabenęs maždaug 1 tūkst. tonų gyvulių pašarams skirtą priedą liziną. Jį nuo Ukrainos ir Lenkijos pasienio gabeno LTG antrinė bendrovė „LTG Cargo Polska“, o Lietuvoje – „LTG Cargo“.

Maršrutas išbandytas tik siaurąja europine vėže – nuo Kauno per Lenkiją iki Ukrainos pasienyje esančio terminalo.

E. Lazauskas praėjusią savaitę teigė, kad apie 60 tūkst. eurų kainavęs bandomasis krovinių vežimas pasiteisino. Anot jo, tolesnį reisų dažnumą lems ne tik įmonių poreikis, bet ir konkurencija su kitais vežėjais.

Dėl Rusijos pradėto karo Ukraina negali per savo uostus išvežti maždaug 20 mln. tonų pernykščio derliaus grūdų ir paprašė Europos Sąjungos pagalbos.