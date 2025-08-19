Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Lietuvių įpročiai nesikeičia: naudotas automobilis dažniausiai perkamas su specifiniu varikliu

2025-08-19 14:16 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-19 14:16

2025-ųjų liepa Lietuvos naudotų automobilių rinkoje išsiskyrė dvejopomis tendencijomis: pirmą kartą registruojamų (importuojamų) automobilių skaičius išliko beveik nepakitęs, o vidaus rinkoje fiksuotas pastebimas suaktyvėjimas. Remiantis „AutoTyrimų“ duomenimis, taip pat tęsiasi dyzelinių automobilių populiarumo mažėjimas.

Transportas (nuotr. Elta)

2025-ųjų liepa Lietuvos naudotų automobilių rinkoje išsiskyrė dvejopomis tendencijomis: pirmą kartą registruojamų (importuojamų) automobilių skaičius išliko beveik nepakitęs, o vidaus rinkoje fiksuotas pastebimas suaktyvėjimas. Remiantis „AutoTyrimų“ duomenimis, taip pat tęsiasi dyzelinių automobilių populiarumo mažėjimas.

REKLAMA
0

Praėjusį mėnesį šalyje pirmą kartą įregistruota 15 587 naudoti lengvieji automobiliai – vos 0,2 proc. daugiau nei pernai liepą. Populiariausių markių trejetuke išliko vokiški prekių ženklai: BMW (1 850 vnt.), „Volkswagen“ (1 771 vnt.) ir „Audi“ (1 205 vnt.).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tarp modelių dominavo 3 serijos BMW, 5 serijos BMW ir „Volkswagen Passat“. Vidutinis į šalį įvežtų automobilių amžius siekė 10,3 metų, o dyzelinių modelių dalis per metus susitraukė nuo 67,3 proc. iki 62,8 proc.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu šalies vidaus rinkoje per mėnesį savininkus pakeitė 19 951 automobilis – tai yra 6,2 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2024-aisiais. Šiame segmente populiariausi buvo „Volkswagen“, BMW ir „Toyota“ automobiliai. Pastebima, kad šalies viduje perparduodami gerokai senesni automobiliai – jų amžiaus vidurkis siekė 13,8 metų.

Žvelgiant į pirmuosius septynis šių metų mėnesius, tendencijos išlieka panašios. Naudotų automobilių importas, palyginti su 2024 m., paaugo nežymiai (0,8 proc.), o vidaus sandorių skaičius išaugo labiau (3,9 proc.). Bendra dyzelinių automobilių dalis šiemet siekia 64,6 proc., kai pernai tuo pačiu metu ji sudarė 67,5 proc.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų