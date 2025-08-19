Lietuvių įpročiai nesikeičia: naudotas automobilis dažniausiai perkamas su specifiniu varikliu

Praėjusį mėnesį šalyje pirmą kartą įregistruota 15 587 naudoti lengvieji automobiliai – vos 0,2 proc. daugiau nei pernai liepą. Populiariausių markių trejetuke išliko vokiški prekių ženklai: BMW (1 850 vnt.), „Volkswagen“ (1 771 vnt.) ir „Audi“ (1 205 vnt.).
Tarp modelių dominavo 3 serijos BMW, 5 serijos BMW ir „Volkswagen Passat“. Vidutinis į šalį įvežtų automobilių amžius siekė 10,3 metų, o dyzelinių modelių dalis per metus susitraukė nuo 67,3 proc. iki 62,8 proc.
Tuo metu šalies vidaus rinkoje per mėnesį savininkus pakeitė 19 951 automobilis – tai yra 6,2 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2024-aisiais. Šiame segmente populiariausi buvo „Volkswagen“, BMW ir „Toyota“ automobiliai. Pastebima, kad šalies viduje perparduodami gerokai senesni automobiliai – jų amžiaus vidurkis siekė 13,8 metų.
Žvelgiant į pirmuosius septynis šių metų mėnesius, tendencijos išlieka panašios. Naudotų automobilių importas, palyginti su 2024 m., paaugo nežymiai (0,8 proc.), o vidaus sandorių skaičius išaugo labiau (3,9 proc.). Bendra dyzelinių automobilių dalis šiemet siekia 64,6 proc., kai pernai tuo pačiu metu ji sudarė 67,5 proc.
