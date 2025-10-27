Kalendorius
Lietuviai pranoko estus ir latvius: pirmauja pagal taupymą

2025-10-27 10:33 / šaltinis: BNS
2025-10-27 10:33

Iš Baltijos šalių labiausiai taupo Lietuvos gyventojai – 23 proc. jų reguliariai atideda daugiau nei dešimtadalį savo pajamų, rodo naujausia apklausa.

Taupymas

Iš Baltijos šalių labiausiai taupo Lietuvos gyventojai – 23 proc. jų reguliariai atideda daugiau nei dešimtadalį savo pajamų, rodo naujausia apklausa.

0

Banko „Luminor“ užsakymu atliktos apklausos duomenimis, Latvijoje per mėnesį dešimtadalį pajamų sutaupo 14 proc. gyventojų, o Estijoje – 17 proc. gyventojų.

„Lietuvos gyventojai ne tik geriau kaupia finansinį rezervą, bet ir atsakingai planuoja savo ateitį. Susiformavę įprotį atsidėti lėšų „juodai dienai“, žmonės geriau pasirengia netikėtumams ir priima labiau apgalvotus finansinius sprendimus“, – pranešime sakė „Luminor“ vartojimo paskolų verslo plėtros vadovė Rūta Mylė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Luminor“ teigimu, Lietuva išsiskiria ir mažesniu skaičiumi žmonių, kurie taupymui apskritai neskiria dėmesio. Lietuvoje 11 proc. gyventojų nurodė, kad niekada nėra atsidėję pinigų ateičiai, Latvijoje – 17 proc., o Estijoje – 15 proc. gyventojų.

Anot apklausos, 41 proc. Lietuvos gyventojų taupo ne nuolat – pinigus atideda nereguliariai arba tik esant galimybei.

Apklausą rugsėjį atliko tyrimų bendrovė „Norstat“, kiekvienoje Baltijos šalyje apklaususi po tūkstantį 18–74 metų gyventojų.

