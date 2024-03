Lietuva Briuselyje paragino EK riboti rusiškų bei baltarusiškų maisto produktų importą

„Lietuvoje jau sugriežtinta iš Rusijos bei kitų padidintos rizikos šalių įvežamų grūdų kontrolė – tikrinamas kiekvienas įvežamos produkcijos vagonas ar transporto priemonė – tiek Lietuvos rinkai skirti, tiek per Klaipėdos uostą išvežami grūdai. Turime veikti vieningai, nes atskirų ES valstybių sprendimai riboti importą neduos reikiamo rezultato, kadangi maisto produktų, įskaitant ir grūdų, importas laisvai galimas į kitas ES šalis“, – pranešime sakė V. Abukauskas.

Jis taip pat pasveikino EK pasiūlymą padidinti muitus, kurie bus taikomi iš Rusijos ir Baltarusijos importuojamiems grūdams, aliejinių augalų sėkloms ir jų gaminiams, tačiau kartu pabrėžė, kad problemos mastas yra kur kas didesnis.

ELTA primena, kad kovo 20 d. Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Čekijos žemės ūkio ministrai kreipėsi į Europos Komisiją (EK), ragindami uždrausti grūdų importą iš Rusijos ir Baltarusijos į Europos Sąjungą (ES).

Kreipimąsi pasirašę ministrai pabrėžė, kad iš grūdų eksporto į ES gautą pelną Rusija naudoja karui su Ukraina finansuoti.

„Kaip ES šalys narės, manome, kad būtina įvykdyti savo moralinį įsipareigojimą sustabdyti bet kokią prekybos veiklą, kuri galėtų sustiprinti Rusijos ir jos rėmėjos Baltarusijos pajėgumus tęsti konfliktą Ukrainoje, ypač dėl to, kad Rusijos importo dalį gali sudaryti pavogti grūdai iš okupuotų Ukrainos teritorijų. Be to, Rusijos importas daro spaudimą ES vidaus rinkai ir tiesiogiai konkuruoja su ES ūkininkų produkcija“, – buvo rašoma EK skirtame kreipimesi.