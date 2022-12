„Lidl“ kalėdinės dovanos darbuotojams: nuo skanėstų iki 100 eurų dovanų kortelių

REKLAMA

„Prieš kiekvienas gražiausias metų šventes mūsų darbuotojams parodome papildomą dėmesį ir atsidėkojame jiems už metų eigoje įdėtas pastangas. Šiais metais kiekvienam komandos nariui įteiksime 100 eurų vertės „Lidl“ dovanų korteles, taip pat juos nustebinsime prekybos tinklo šventinių produktų rinkiniais. Tikimės, kad dovanos prisidės prie jaukios nuotaikos kūrimo mūsų kolegų namuose šiuo ypatingu laikotarpiu“, – sako „Lidl Lietuva“ personalo vadovė ir valdybos narė Sandra Savickienė.

Švenčių proga įmonė pasveikins ir darbuotojus, esančius tėvystės ar motinystės atostogose. Jiems, kaip ir kitiems darbuotojams, bus įteiktos tos pačios vertės dovanų kortelės bei šventiniai produktų rinkiniai. Tokiu būdu „Lidl Lietuva“ siekia išlaikyti šiltą ryšį su visais darbuotojais bei parodyti, kad laukia jų sugrįžtant į komandą. Dovanas gaus ir „Lidl Lietuva“ darbuotojų vaikai iki 15 metų – jie džiaugsis stalo žaidimu bei skanėstais.

Didžiųjų švenčių metu – pirmąją šv. Kalėdų dieną, gruodžio 25-ąją, ir Naujųjų metų dieną, sausio 1-ąją – „Lidl“ parduotuvės tradiciškai nedirbs. Tiesa, S. Savickienė pažymi, kad šiais metais darbuotojai laisvo laiko turės dar daugiau – Kūčių vakarą parduotuvės užsidarys šiek tiek anksčiau nei praėjusiais metais, o antrąją Kalėdų dieną duris jos atvers vėliau. Didžiųjų švenčių metu jau tradiciškai „Lidl“ darbuotojai galės visą dėmesį skirti savo šeimai ir artimiesiems.

„Mūsų kasmetinį sprendimą nedirbti per šventes itin vertina tiek darbuotojai bei jų šeimos, tiek mūsų klientai. Todėl kasmet kuo anksčiau stengiamės juos informuoti apie mūsų parduotuvių darbo grafiko pokyčius – tai padeda pirkėjams laiku įsigyti būtiniausias prekes ir leidžia jiems Kalėdų laukti ramiai. Neabejojame, kad suteikiamas papildomas laikas namuose mūsų darbuotojams leis dar labiau pasinerti į šventinę atmosferą“, – teigia S. Savickienė.

Užtikrina finansinį stabilumą

„Lidl“ savo darbuotojų atlyginimus peržiūri nuolat – šiemet visiems įmonės darbuotojams atlyginimai padidėjo nuo 5 iki 15 proc. nepriklausomai nuo užimamų pareigų – šio tikslo įgyvendinimui prekybos tinklo atlygių biudžete numatyti papildomi 9 mln. eurų.

Rekvizitai.lt duomenimis, įmonės siūlomas vidutinis visų darbuotojų atlyginimas šių metų spalį siekė 1749 eurus neatskaičius mokesčių ir buvo didžiausias tarp penkių didžiųjų tinklų Lietuvoje, prekiaujančių maisto produktais.

Be to, prekybos tinklas ypač rūpinasi ir komandos narių emocine bei fizine sveikata – draudžia darbuotojus papildomu sveikatos draudimu, kasmet jiems dovanoja imunitetą stiprinančius vitaminų rinkinius, o šaltojo sezono metu komandos nariai ir jų vaikai iki 14 metų gali nemokamai pasiskiepyti nuo gripo. Darbuotojams taip pat suteikiama galimybė nemokamai apsilankyti dešimtyje gydytojo psichoterapeuto ar psichologo-psichoterapeuto psichoterapijos seansų per metus, gauti profesionalias konsultacijas.

Taip pat „Lidl“ komandos nariai gali naudotis jiems specialiai skirta konsultacijų programa „Gali mumis pasikliauti!“. Nemokamu, 24 val. per parą ir 7 dienas per savaitę veikiančiu numeriu gali skambinti ne tik „Lidl Lietuva“ darbuotojai, bet ir artimiausi jų šeimos nariai bei vaikai iki 25 metų. Per vienus metus galimybe savo klausimus anonimiškai telefonu užduoti psichologui, teisininkui ar asmeninių finansų specialistui „Lidl Lietuva“ darbuotojai pasinaudojo daugiau nei 700 kartų.

„Lidl Lietuva“ šiuo metu dirba beveik 2,8 tūkst. darbuotojų. Lietuvoje iš viso veikia 65 prekybos tinklo parduotuvės 26-uose šalies miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse ir Nemenčinėje.