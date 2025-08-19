„Lenovo“ pelnas išaugo iki 505 mln. JAV dolerių

Anot bendrovės pranešimo, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu metais anksčiau, grynasis pelnas išaugo nuo 243 mln. iki 505 mln. JAV dolerių, pardavimų pajamoms didėjus 22 proc. iki 18,83 mlrd. dolerių.
Vien tik kompiuterių, išmaniųjų telefonų ir kitos plataus vartojimo elektroninės įrangos pardavimų pajamos augo 18 proc. iki 13,5 mlrd. dolerių, infrastruktūros sprendimų – 36 proc. iki 4,3 mlrd. dolerių, paslaugų padalinio – 20 proc. iki 2,3 mlrd. dolerių.
Rinkos tyrimų kompanijos „International Data Corporation“ (IDC) duomenimis, „Lenovo“ kontroliuoja beveik ketvirtadalį tarptautinės asmeninių kompiuterių rinkos.
