LEA: praėjusią savaitę elektros kainos išliko stabilios

Lietuvos energetikos agentūra (LEA) praneša, kad liepos pirmąją savaitę vidutinė elektros energijos kaina biržoje buvo 0,100 Eur/kWh be PVM – tai 5 proc. daugiau nei birželio paskutinę savaitę, kai vidutinė kaina siekė 0,095 Eur/kWh be PVM. Birželį ir liepos pradžioje biržos kainos išlieka stabilios – vidutinės savaitės kainos svyruoja 0,09–0,10 Eur/kWh be PVM ribose.