TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lauko ekranų tinklas OWEXX pristato naują ekraną ant viaduko Vilniuje: ryški medija įsimintinai reklamai

2025-10-20 08:00
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Didžiausias lauko ekranų tinklas Baltijos šalyse OWEXX pristato naują reklamos mediją sostinėje – ekraną ant viaduko „Ateities“, kuris greitai pasirodys virš didelio užimtumo Ateities gatvės Vilniuje, itin intensyvioje miesto zonoje. Šis naujas, modernus, aukštos kokybės LED ekranas papildys OWEXX siūlomą ekranų ant viadukų Vilniuje paketą – dar didesniam reklamos matomumui, atpažįstamumui ir sklaidai.

Lauko ekranų tinklas OWEXX pristato naują ekraną ant viaduko Vilniuje: ryški medija įsimintinai reklamai

Didžiausias lauko ekranų tinklas Baltijos šalyse OWEXX pristato naują reklamos mediją sostinėje – ekraną ant viaduko „Ateities“, kuris greitai pasirodys virš didelio užimtumo Ateities gatvės Vilniuje, itin intensyvioje miesto zonoje. Šis naujas, modernus, aukštos kokybės LED ekranas papildys OWEXX siūlomą ekranų ant viadukų Vilniuje paketą – dar didesniam reklamos matomumui, atpažįstamumui ir sklaidai.

Ekranas ant viaduko „Ateities“ – ryški žinutė intensyvioje sostinės zonoje

Ekranai ant viadukų organiškai įsilieja į urbanistinį peizažą, sukuria modernios, solidžios ir patikimos reklamos įspūdį. Dideli transporto priemonių srautai, judantys intensyvaus eismo Vilniaus gatvėmis, sudaro auditoriją reklamai, transliuojamai strateginėse sostinės vietose – tai žinutė, atkreipianti tiek miesto gyventojų, tiek svečių dėmesį.

Ekranai ant viadukų Vilniuje – pernai OWEXX pristatyta reklamos platforma – sukuria optimalias sąlygas matomai reklamai. Jau greitai šią platformą papildys naujas ekranas „Ateities“, virš didelio užimtumo Ateities gatvės, ant Ukmergės gatvės viaduko, netoliese Ateities gatvės ir Laisvės prospekto sankirtos. 

Lazdynus, Karoliniškes, Viršuliškes, Justiniškes ir Pašilaičius jungiančiu Laisvės prospektu vykstama link Fabijoniškių rajono, kur Laisvės prospektas susikerta su Ateities gatve. Dideli transporto priemonių srautai juda nuo sostinės centro pusės, Naujamiesčio, Žvėryno. Atkarpoje, kurioje greitai bus įrengtas naujas lauko ekranas – gyvenamųjų daugiabučių kvartalai, verslo centrai, prekybos vietos ir kiti objektai, užtikrinantys nuolatinius žmonių srautus, kurie tampa dėmesinga auditorija ekrane transliuojamai reklamai.

Lauko ekranai ant viadukų: dėmesį atkreipianti reklamos platforma Vilniuje ir Rygoje

Šiuo metu OWEXX lauko ekranų tinklas siūlo ekranus ant viadukų Vilniuje ir Rygoje – tai virš didelio užimtumo gatvių ryškią reklamą transliuojančios skaitmeninės drobės, užtikrinančios didelį matomumą strateginėse lokacijose, sostinių gyventojų bei lankytojų auditorijos pasiekiamumą ir plačią sklaidą. 

Intensyvaus eismo sostinės gatvėse – Ateities, Geležinio Vilko, Ukmergės, Oslo – esantys lauko ekranai ant viadukų yra ryški ir kokybiška reklamos plaforma, tapsianti neatsiejama įsimintinų reklamos kampanijų dalimi.

Lauko ekranai ant viadukų Rygoje yra matomi vykstant link Latvijos sostinės centro ir iš jo, netoliese įvažiavimų į miestą ir išvažiavimų iš jo bei virš kitų didelius transporto priemonių srautus pritraukiančių gatvių.

Didžiausias Baltijos šalyse lauko ekranų tinklas OWEXX siūlo strategiškai atrinktas ekranų lokacijas, aukščiausią ekranų kokybę ir profesionalus bei veiksmingus reklamos sprendimus. Sparčiai besiplečiantis ekranų tinklas siekia kurti optimalias sąlygas efektyviai reklamai – užtikrindamas maksimalų prekių ženklų matomumą. 

Suplanuokite dėmesį traukiančią reklamos kampaniją sostinėje jau dabar – kartu su OWEXX.

OWEXX – easy to trust.

Lauko ekranas ant viaduko Vilniuje „Ateities“ https://www.owexx.com/reklama-ekranuose/viaduku-ekranai/vilnius/ekranas-ant-viaduko-ateities.html.

Straipsnį parengė: „OWEXX“.

