Latvijos ir Lenkijos geležinkeliai sutarė bendradarbiauti vežant anglis ir kitus krovinius

Latvijos geležinkelių infrastruktūros valdytojos ir pervežimų operatorės valdybos pirmininkas Maris Kleinbergas pareiškė, jog atsižvelgiant į dabartinę nestabilią krovinių gabenimo padėtį regione, toks susitarimas yra labai svarbus – Lenkijos geležinkelių įmonės suinteresuotumas anglies bei kitų krovinių gabenimo iš Latvijos reguliarumu turėtų padidinti jų srautus jau dabar ir ateityje.

„Polskie Koleje Panstwowe“ valdybos pirmininkas Krzysztofas Maminskis (Kšystofas Maminskis) savo ruožtu teigė, kad Lenkijos geležinkeliai yra suinteresuoti plėtoti krovinių gabenimą per Latvijos uostus. Dabar per Latvijos uostus ir geležinkeliais planuojama per mėnesį atgabenti tiek anglių, kiek jų telpa mažiausiai į du laivus. Šiuo metu vieno tokio laivo krovinys jau keliauja į Lenkiją.

K. Maminskis pridūrė, kad Lenkijos geležinkeliai yra suinteresuoti didinti pervežimų apimtis ir plėsti vežamų krovinių asortimentą. Jis taip pat išreiškė viltį, kad tai bus naujas Europą jungiantis transporto koridorius.

M. Kleinbergas pasidžiaugė sėkminga bendradarbiavimo pradžia ir pabrėžė, kad „Latvijas dzelzcelš“ yra pasiryžusi jį tęsti, nes bendrovės pajėgumai leidžia gabenti didelius krovinių kiekius tarp Latvijos ir Lenkijos.