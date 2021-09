Latakas: netekus Baltarusijos krovinių gali smukti investicijos, aštrėti konkurencija

Šiemet mažėjant per Lietuvą geležinkeliais ir jūrų uostą gabenamų Baltarusijos krovinių, o metų pabaigoje, tikėtina, jų visai nelikus, Klaipėdos uosto vadovas baiminasi, kad dėl to gali mažėti ir valstybės investicijos į uostą, be to, gali paaštrėti vidinė konkurencija tarp uosto įmonių.