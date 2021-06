Kur degalai parduodami pigiausiai ir brangiausiai: kainos skiriasi beveik 20 proc.

Tai rodo 2021 m. birželio 14 d. Pricer.lt atliktas degalų kainų tyrimą populiariausiose degalinėse.

Pigiausi ir brangiausi degalai

Kaip teigiama pranešime žiniasklaidai, pigiausias A95 benzinas Vilniuje ir Kaune buvo degalinėje „Jozita“ – 1,19 euro. Brangiausias A95 benzinas buvo parduodamas degalinėje „Circle K“ – 1,319 euro. Skirtumas tarp mažiausios ir didžiausios A95 benzino kainų – 12,9 cento litrui arba 10,8 proc.

Pigiausiai dyzelinu prekiavo degalinė „Jozita“, kur 1 litro degalų kaina buvo 1,06 euras, brangiausias dyzelinas buvo parduodamas degalinėje „Circle K“, kur 1 litras dyzelino kainavo 1,219 euro. Skirtumas tarp mažiausios ir didžiausios dyzelino kainų – 15,9 cento litrui arba 15,0 proc.

Mažiausia automobilinių dujų kaina buvo „Jozitoje“ – 0,500 euro, brangiausia – degalinėje „Viada“ – 0,599 euro. Skirtumas tarp mažiausios ir didžiausios automobilinių dujų kainų – 9,9 cento litrui arba 19,8 proc.

Atkreiptinas dėmesys, kad pastaruoju metu gerokai išaugo ir didmeninės skirtingų degalų kainos.

Per mėnesį didmeninė A95 benzino kaina padidėjo nuo 1,119 iki 1,138 euro už litrą, o dyzelino – nuo 1,016 iki 1,041 euro už litrą.

Žaliavinės naftos rinka

„Brent“ rūšies naftos kaina viršijo 70 JAV dolerių už barelį lygį ir juda link 75 JAV dolerių kainos. Naftos kaina kyla, sumenkus perspektyvoms artimiausiu metu susitarti dėl Irano branduolinės programos.

Naftos paklausa iki 2022 m. pabaigos viršys iki pandemijos buvusį lygį, pareiškė Tarptautinė energetikos agentūra (IEA), pabrėžusi, kad naftos gamintojos turi pakankamai pajėgumų patenkinti paklausą. IEA prognozuoja laipsnišką paklausos augimą, nes vakcinų platinimas plečiasi, o ekonominė veikla vėl grįžta į įprastą vagą daugelyje šalių ir sektorių.

Manoma, kad turtingose šalyse, turėjusių galimybę anksčiau pradėti vakcinų platinimą, paklausa atsistatys greičiau, tuo metu kai kurie sektoriai, pavyzdžiui, aviacijos sektorius, atsilieka, nes dalis kelionių apribojimų tebegalioja bei daugiau žmonių dirba namuose nei anksčiau.

Numatoma, kad naftos paklausa per ateinančius mėnesius išaugs. Tikimasi, kad šalys, nepriklausančios OPEC+ karteliui, kitais metais padidins produkciją 1,6 mln. barelių per parą ir viršys 2019 metais fiksuotus lygius. Tuo metu OPEC+ šalys dar turės 6,9 mln. barelių per parą nepanaudotų pajėgumų, net ir padidinusios gamybą 2 mln. barelių per parą gegužės–liepos mėnesiais.