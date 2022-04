Klientai praneša apie vėluojančias siuntas – tai gali atsitikti dėl pakitusių maršrutų

Ekspertai pabrėžė, kad siuntos gali būti pažeistos dėl netinkamo įpakavimo, o joms dingus kviečiama kreiptis į pristatymo įmonę.

Siuntos iš Azijos gali vėluoti

Lietuvos pašto atstovė Monika Pulokė kalbėjo, kad siuntų skaičius pašte šiais metais sumažėjo beveik perpus.

„Palyginti su 2021 m. pirmu ketvirčiu, šių metų pirmą ketvirtį bendras siuntų kiekis yra apie 40 proc. mažesnis. Didžiausias pokytis – lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai metais, net apie 70 proc., stebimas kritimas importo srityje.

Jis tiesiogiai susijęs su 2021 m. liepą įsigaliojusiu PVM lengvatos panaikinimu siuntoms ne iš ES šalių. Būtent iš ne ES šalių gautos siuntos sudarydavo didžiąją dalį importo. Pagrindinė importo kryptis buvo Kinija, taip pat tarp pagrindinių šalių ir kitos ne ES šalys – Jungtinė Karalystė, JAV, Rusija“, – aiškino M. Pulokė.

Jos teigimu, politinė situacija nepadarė jokios įtakos siuntų iš Kinijos gabenimui, jų kiekis sumažėjo dėl panaikintos lengvatos.

„Atkreipiame dėmesį, politinės sankcijos pašto siuntoms nėra taikomos. Didžiausia įtaką sumažėjusiam siuntų srautui iš Kinijos turėjo liepą visoje Europos Sąjungoje įsigaliojusi nauja tvarka, kai visos siuntos iš trečiųjų šalių apmokestinamos PVM ir turi būti deklaruojamos. Į Lietuvą atkeliaujančių tokių siuntų srautas tuo metu krito 4 kartus“, – kalbėjo M. Pulokė.

Paplito naujas pristatymo būdas

Daugiausia siuntų yra pristatomi į paštomatus, jos sudaro daugiau nei pusę Lietuvoje siunčiamų siuntų.

„Siuntų kiekis šalies viduje, t. y. siunčiamų iš Lietuvos į Lietuvą, yra gana panašus kaip ir praėjusių metų pirmą ketvirtį. Populiariausiu siuntimo būdu išlieka paštomatai, jais keliauja dvigubai daugiau siuntų nei siunčiant tradiciniu pašto kanalu, o bendrai paštomatinės siuntos sudaro kiek daugiau nei pusę visų Lietuvoje siunčiamų siuntų“, – komentavo atstovė.

Nors siuntų pristatymo greitis Europoje nepasikeitė, siuntos, kurios anksčiau buvo gabenamos per Ukrainos ir Rusijos teritorijas, gali vėluoti.

„Daugeliu Europos krypčių siuntimo terminai yra stabilūs – vidutinė pristatymo trukmė yra apie savaitė. Tačiau dėl Rusijos karo susiduriamam su iššūkiais pasiekiant Azijos šalis – Ukrainos oro erdvė yra uždaryta, aviakompanijos nebeskrenda ir per Rusijos teritoriją, todėl į Azijos šalis siuntos keliauja alternatyviais maršrutais, o tai lemia ilgesnius pristatymo terminus. Sudėtingiausia situacija yra su Japonija“, – teigė M. Pulokė.

Ji įspėja į Kiniją prekes siunčiančius asmenis – stabdomas importo priėmimas, galimi ilgesni pristatymo terminai.

„Šiomis dienomis sulaukėme ir pranešimų, kad Kinijos paštas dėl žmogiškųjų resursų trūkumo laikinai sustabdė importo priėmimą, tad tai gali lemti ilgesnius pristatymo terminus arba net laikiną siuntų sustabdymą į šią šalį. Siuntų iš ne ES šalių pristatymo terminai gali būti ilgesni dėl pernai vasarą įsigaliojusių pokyčių, kai visos siuntos turi būti deklaruojamos.

Pristatymo terminai Lietuvoje taip pat yra stabilūs, atitinkantys numatytus rodiklius, pavyzdžiui, siunčiant paštomatu apie 98 proc. siuntų gavėjus pasiekia kitą dieną“, – kalbėjo atstovė.

Pristatymo terminai Lietuvoje keitėsi minimaliai

„Omniva LT“ generalinis direktorius Simonas Bielskis užsiminė, kad per metus siuntinių skaičius keitėsi minimaliai.

„Lyginant praėjusių metų pirmąjį ketvirtį su šiuo – gaunamų siuntų srautas nedidėja. Taip yra dėl itin svarbių išorinių ekonominių bei politinių veiksnių: visame pasaulyje auganti infliacija, prasidėjęs karas, įnešęs daug nežinomybės į kasdienybę bei, žinoma, ribojimų, susijusių su koronaviruso valdymu, mažėjimas bei aukšta, 2021 m., palyginamoji bazė“, – teigė S. Bielskis.

Jis pasakojo, kad šiuo metu yra pastebimas siuntų srautų augimas, todėl tikėtina, kad ateityje jų bus gabenama daugiau.

„Vis tik, praeinant kovo mėnesį įsivyravusiam nerimui ir nežinomybei, siuntų srautai pradeda kilti. Tad galima atsargiai prognozuoti siuntų augimą lyginant su analogišku periodu pernai“, – kalbėjo S. Bielskis.

Jo teigimu, pristatymo terminai išliko tie patys, klientai siuntų Baltijos šalyse gali sulaukti vos per kelias dienas.

„Lietuvoje ir Baltijos šalyse mūsų siuntų pristatymo terminas yra įprastas ir nepasikeitęs. Lietuvoje didžioji dalis siuntų pristatomos per 1 darbo dieną, siuntos į Latviją pristatomos per 1–2 darbo dienas, Estiją – 2–3 darbo dienas. Siuntos iš Kinijos pristatomos analogiškai – kai jos pasiekia Lietuvos siuntų rūšiavimo terminalą, pristatomos per 1–2 darbo dienas“, – komentavo generalinis direktorius.

„Venipak“ rinkodaros vadovė Asta Raudonienė pasakojo, kad žmonės atsisakė nebūtinų pirkinių dėl daugelio priežasčių.

„Siuntų skaičius pirmąjį šių metų ketvirtį buvo panašus į praėjusių metų tą patį laikotarpį, taigi ženklaus augimo nefiksavome. Kita vertus, panašaus rezultato tikėjomės dėl keleto priežasčių. Tikėtina, kad atlaisvinus karantino ribojimus, gyventojai ėmė dažniau lankytis fizinėse parduotuvėse. Didelę įtaką turėjo ir karo Ukrainoje pradžia. Geopolitinis neapibrėžtumas, nežinomybė privertė kuriam laikui atsisakyti ne pirmo būtinumo pirkinių“, – kalbėjo A. Raudonienė.

Jos duomenimis, suvaržymai Kinijoje neturėjo įtakos siuntų pristatymui Lietuvoje, jos yra pristatomos tokiu pačiu tempu.

„Tiesa, kad geopolitinės aplinkybės, taip pat griežti Covid-19 suvaržymai Kinijoje apsunkino krovinių transportavimą iš šios šalies, tačiau bendrai mūsų veiklai tai įtakos neturėjo. Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse siuntos keliauja įprastai, vėlavimų nėra. Iš Lietuvos į Lietuvą siunčiamos siuntos būna pristatomos per 24 val. nuo siuntos atidavimo „Venipak“. 99,8 proc. siuntų tiek į namus, tiek į paštomatus pristatome laiku“, – teigė A. Raudonienė.

Siuntos būna pažeidžiamos retai

S. Bielskis atkreipė dėmesį, kad sugadintų siuntų pasitaiko retai, o siuntai dingus yra stengiamasi ją surasti.

„Tokių atvejų, kai siunta pasimeta arba būna pažeidžiama – nors ir retai, tačiau pasitaiko. Tokioms situacijoms yra numatyta ir aprašyta veiksmų tvarka, kurią sekame, kad rastume siuntą arba kompensuotume patirtus nuostolius“, – kalbėjo S. Bielskis.

Jis pabrėžė, kad iškilę nesklandumai yra išsprendžiami, o siuntas stengiamasi pristatyti geriausios kokybės.

„Per praėjusius metus pristatėme daugiau nei 12 mln. siuntų. Per mėnesį turime iki 100 atvejų, kai kyla nesklandumų, kuriuos kartu su klientais efektyviai išsprendžiame. Visada stengiamės užtikrinti, jog siuntos gavėjus pasiektų nepažeistos ir tvarkingos“, – užsiminė generalinis direktorius.

Paklausta kaip dažnai siuntos gabenimo metu būna pažeidžiamos, A. Raudonienė atsakė, kad tai pasitaiko retai, o žala būna kompensuojama.

„Deja, tokių atvejų pasitaiko. Tiesa, siuntos pasimeta labai retai, šiek tiek dažniau fiksuojame atvejus, kai pažeidžiama siuntos pakuotė. Bet kuriuo atveju, siekdami išsiaiškinti priežastį, analizuojame klientų pateiktą informaciją ir visą siuntos kelią: klientų darytas pakuočių nuotraukas, informaciją, esančią mūsų sistemoje (terminaluose darytas siuntų nuotraukas), sekame siuntos kelio vaizdo įrašus, ieškodami pažeidimo įvykio. Išsiaiškinę kieno – siuntėjo ar siuntų tarnybos – tai atsakomybė, arba kompensuojame klientui žalą, arba informuojame siuntėją apie netinkamai supakuotą prekę ir perleidžiame bendravimą su gavėju“, – komentavo rinkodaros vadovė.

Įmonė naudoja specialiai pritaikytą transportavimo įrangą, tačiau iškilus nesklandumų raginama kreiptis į siuntų tarnybą.

„Siekdami sumažinti tokių atvejų tikimybę iki minimumo, teikiame klientams rekomendacijas, kaip tinkamai supakuoti siuntas, naudojame specialią transportavimo įrangą. Pastebėjus pakuotės pažeidimą ar tai, kad siunta dingo, rekomenduojame iš karto kreiptis į pardavėją, kuris, savo ruožtu, turėtų nedelsiant kreiptis į siuntų tarnybą“, – pasakojo A. Raudonienė.

Dažniausiai siuntos būna pažeistos dėl netinkamo pakavimo, tačiau jei tai atsitinka dėl Lietuvos pašto kaltės, klientui yra kompensuojama.

„Tokių atvejų, kai siunta yra pažeista, nėra daug, tačiau jų pasitaiko. 2021 m. nuo bendro siuntų kiekio tokių buvo 0,002 proc. Labai svarbu pastebėti, kad neretai siunta pažeidžiama dėl netinkamo jos supakavimo – kol siunta pasiekia galutinį gavėją, ji keliauja ne per vieną logistikos tašką, transportuojama skirtingais automobiliais ar lėktuvais, todėl labai svarbu, kad ji būtų supakuota tvirtai, dėžė apsukta ne vienu sluoksniu apsauginės plėvelės, siunčiamas daiktas dėžės viduje būtų stabilus, taip pat apvyniotas popieriumi, tuščios siuntos erdvės užpildytos. Kai siunta pažeista dėl Lietuvos pašto kaltės, siuntėjui yra išmokama kompensacija“, – užbaigė M. Pulokė.