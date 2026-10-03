Kas dedasi su būsto kainomis? „Šiemet jau turbūt pamatysime tą realų vaizdą“

Laidoje „Statybų gidas“ Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos direktorius Mindaugas Statulevičius pasidalijo įžvalgomis apie tai, kaip nuo rugpjūčio mėnesio pasikeitusios paskolų sąlygos ir brangstanti statyba formuoja Lietuvos nekilnojamojo turto rinką.
Nuo rugpjūčio mėnesio Lietuvos nekilnojamojo turto rinkoje papildomo aktyvumo faktoriumi tapo tai, kad pirmąjį būstą ketinantys įsigyti pirkėjai kreditą būstui gali gauti jau turėdami nebe 15 proc., o tik 10 proc. savų lėšų. Tačiau sumažėjęs pradinis indėlis kai kam gali pasirodyti menku privalumu, nes pats būstas brangsta.
„Pirminėje būsto rinkoje turto kainos auga, manau, kad arti 10 proc. jau dabar yra, pasižiūrėjus metų laikotarpį, ir tai yra natūralu“, – aiškino pašnekovas.
Brangsta statybinės medžiagos
Kainų augimą lemia ne tik brangstančios žaliavos ar augantys darbo kaštai, bet ir pasikeitęs teisinis reglamentavimas. Anot M. Statulevičiaus, šiemet NT vystytojai privalo parduoti projektus tik visiškai užbaigtus.
„Šiemet jau turbūt pamatysime tą realų vaizdą, nes visi projektai turi būti 100 proc. baigtumo. Tai reiškia, kainoje tai taip pat atsispindi, nes daugiau darbų padaro vystytojas, bet kas dar svarbiau, vystytojas ilgiau užtrunka projekte, o tai reiškia finansavimo kaštus. Kol nėra projektas 100 proc. baigtas, tol tuos pinigus naudoja, moka palūkanas ir tai konvertuojasi į galutinę turto kainą“, – paaiškino ekspertas.
Prie šio finansinio spaudimo prisideda ir gamybos žaliavų deficitas rinkoje, sukeliantis grandininę reakciją visoje tiekimo grandinėje.
„Šiemet vyksta tai, kas vyksta tikriausiai kiekvienais metais: dažniausiai viskas prasideda nuo polistirolo. Pradeda trūkti polistirolo, pradeda trūkti medžiagos, iš kurios jis yra gaminamas. Ir pradeda kilti kaina. Ir iš paskos eina visos kitos medžiagos – brangsta gipsai, profiliai, viskas iš inercijos“, – dėstė „UAB Capital Architects“ direktorius Vladislav Gžybovski.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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