„Judex“ akcininkas Sigitas Mačiulis perleido bendrovės kontrolę Vokietijos verslininkui

Dabar 34 proc. akcijų dabar valdo jos vadovas Remigijus Kalinauskas, o didžiausia dalis per lietuvišką įmonę „Idea Port“ nuo šiol priklauso rusų kilmės Vokietijos piliečiui Sergejui Lindtui, užsiimančiam maisto produktų iš Rytų Europos šalių importu ir prekyba Vakarų šalyse. Registrų centro duomenimis, nuo spalio S. Mačiulis valdo 20 proc. įmonės akcijų.
S. Lindtas nuo 1999 metų užsiima didmenine ir mažmenine prekyba iš Rytų Europos šalių importuotais produktais. R. Kalinauskas, VŽ paklaustas apie pokyčius, teigė nenorintis nieko komentuoti.