Įvertinkite: pristatė elektrinį „Mercedes-Benz Vision EQXX“

Koncepcinis keturvietis sedanas pasižymi įspūdingomis techninėmis charakteristikomis. Automobilis galėtų nuvažiuoti įspūdingą atstumą, tačiau akumuliatoriaus talpa – mažiau nei 100 kWh. Tai reiškia, kad EQXX naudotų vos 10 kWh/100 km (kompiuterinės simuliacijos paskaičivimu), ką galima būtų palyginti su 1 l/100 km įprasto kuro sąnaudomis.

(12 nuotr.) FOTOGALERIJA. Pristatytas naujas modelis – „Mercedes-Benz QEXX“

Tokį efektyvumą lėmė kelios pagrindinės naujovės. Tai – naujos kartos baterijos, inovatyviais sprendimais sumažinti energijos perdavimo nuostoliai ir mažas aerodinaminio pasipriešinimo koeficientas, taip pat pažangi programinė įranga bei itin lengvos važiuoklės ir kėbulo detales.

Pasak „Mercedes Benz“ koncerno, elektros era automobilizme visų pirma apibūdinama nuvažiuojamo atstumo ir efektyvumo parametrais. „Vision EQXX“ sukūrimas ir yra siekis įveikti technologinius barjerus bei pakelti energijos naudojimo efektyvumą į naują lygį. Projektas taip pat parodė, kad proveržiai galimi tada, kai iš pagrindų peržiūrimi fundamentalūs dalykai.

„Koncepcinis „Vision EQXX“ yra tai, kaip mes įsivaizduojame elektromobilių ateitį. Šį projektą pradėjome vos prieš pusantrų metų ir sukūrėme patį efektyviausią „Mercedes-Benz“ automobilį. „Vision EQXX“ visais aspektais itin pažangus, jis net atrodo futuristiškai ir pritrenkiamai. Tai skambiai parodo, kokia kryptimi judame – mes sukursime labiausiai trokštamą elektromobilį pasaulyje“, – sako „Daimler AG“ ir „Mercedes-Benz AG“ valdybos narys Ola Källenius.

Bendrovės atstovai pabrėžia, kad „Vision EQXX“ nėra tolimos ateities vizija. Jau 2024 m. rinkai bus pristatytas itin jam artimas serijinis modelis.

Baterija ir aerodinaminis pasipriešinimas

Siekdami iškelto tikslo pasiekti naują efektyvumo lygį, „Mercedes-Benz“ inžinieriai peržiūrėjo ir patobulino daugelį automobilio komponentų. Baterijos dydis ir svoris tapo daug mažesni: nors talpa siekia kiek mažiau nei 100 kWh, baterijos sveria 30 proc. ir užima 50 proc. mažiau vietos nei dabartinio „Mercedes-Benz“ elektromobilių flagmano EQS. Akumuliatorius sumažintas iki tokio dydžio, kad galėtų tilpti kompaktinės klasės automobilyje.

Energijos nuostolius itin sumažino elektros pavaros sistemoje naudojami naujos kartos silikono karbidai. Kartu su išmania variklio valdymo programine įranga bei novatoriška aušinimo sistema, tai leido pasiekti 95 proc. sistemos efektyvumą. Prie to labai prisidėjo „Formulės 1“ lenktynėms automobilius ruošiantis „Mercedes-AMG“ padalinys.

Dar vienas nestandartinis sprendimas – elektros energiją generuoja ir saulės panelės ant automobilio stogo. Jos iš dalies kompensuoja aukštesnės įtampos prietaisų kaip klimato kontrolės ar lempų energijos poreikius. Palankiomis oro sąlygomis saulės elektrinė ant automobilio stogo gali padidinti nuvažiuojamą atstumą 25-iais kilometrais.

Automobilio įveikiamam atstumui itin didelės įtakos turi oro pasipriešinimas. Tipiškas dabartinis elektromobilis ilgos kelionės metu įveikti orą sunaudoja apie 2/3 visos baterijos talpos. Dėl to „Vision EQXX“ atrodo kiek kitaip – pavyzdžiui, jo priekyje nebėra itin išraiškingų radiatoriaus grotelių. Taip buvo pasiektas beprecedentis 0.17 aerodinaminio pasipriešinimo koeficientas. Be to, šiuolaikiškos kėbulo medžiagos, aliuminio stabdžių diskai ir magnio ratlankiai sumažina automobilio svorį vos iki 1750 kilogramų.

Išgrynintas ir tvarus salonas

„Vision EQXX“ žymi dar vieną svarbią „Mercedes-Benz“ kryptį: siūlyti itin išgryninto stiliaus ir funkcionalumo salonus, kuriuose naudojamos tvarios medžiagos. Į kūrimo procesą buvo įtraukta nemažai inovatyvių medžiagų startuolių. Čia rasime „Biosteel“ – biotechnologų sukurtos, šilką primenančios medžiagos.

Bendrovė siekia visiškai atsisakyti gyvulinės kilmės medžiagų, todėl odą pakeičia du vystomi produktai: iš grybienos gaminama „Mylo“ bei iš kaktusų ir poliuretano „Deserttex“. Automobilio kilimėliai gaminami iš bambuko pluošto, apdailai taip pat naudojamas perdirbtas plastikas arba jo pakaitalas UBQ, išgaunamas iš buities atliekų.

Įspūdingas automobilio akcentas – 47,5 colių įstrižainės, nuo vienų iki kitų durelių besitęsiantis ekranas, prisitaikantis prie vairuotojo ar priekyje sėdinčio keleivio poreikių. Šiuo metu naudojamą informacijos ir pramogų sistemą MBUX „Mercedes-Benz“ žada išplėsti dirbtinio intelekto galimybėmis, o automobilio kompiuterį po kelerių metų aprūpinti neuromorfiniu lustu, kuris suvartotų žymiai mažiau energijos nei naudojami dabar.