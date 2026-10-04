Įvardijo priežastis, kas lėmė „Snaigės“ bankrotą

„Užsidarius visai rinkai ir, be abejo, dėl kiniškos produkcijos dempingo įvairiose srityse, „Snaigei“ iškilo labai sudėtingas laikotarpis, kaip realizuoti tą visą produkciją, lyginant su Azijos gamintojais“, – Eltai sakė V. Janulevičius.
„Manau, ilgainiui tikrai turėtų atsirasti daugiau investicijų, nes Alytus vystosi, plečiasi“
Pasak jo, pagrindinės „Snaigės“ eksporto rinkos buvo buvusios Sovietų Sąjungos valstybės ir Azijos regionas.
„Ten „Snaigės“ prekės ženklas buvo gerai žinomas dar nuo sovietmečio laikų“, – pridūrė pramonininkų konfederacijos prezidentas.
Kalbėdamas apie po bankroto darbo neteksiančius gamyklos darbuotojus ir infrastruktūrą, V. Janulevičius išreiškė viltį, kad savo srities žinovai Alytuje ilgai be darbo neliks.
„Manau, ilgainiui tikrai turėtų atsirasti daugiau investicijų, nes Alytus vystosi, plečiasi. Matome, kad būtent pramonės įmonių kiekis pačiame Alytuje irgi auga ir daugėja naujų investicijų“, – tikino jis.
Anot V. Janulevičiaus, pastebima tendencija, jog nemažai į eksportą orientuotų Ukrainos įmonių kuriasi būtent šalia Alytaus. To priežastis – nedidelis atstumas iki Lenkijos sienos.
ELTA primena, jog Alytaus šaldytuvų gamykla „Snaigė“ šį trečiadienį kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.
Vienintelė Baltijos šalyse šaldytuvų gamykla Alytuje buvo įkurta 1963 metais. Jos gamybiniai pajėgumai siekė 550 tūkst. įrenginių per metus, didžiausio veiklos intensyvumo laikotarpiu bendrovėje dirbo 650 žmonių.
Šiuo metu įmonėje dirba 190 žmonių, jie visi gaus atleidimo lapelius.
Teismui pritarus bankroto procedūrai, su darbuotojais ir kreditoriais bus atsiskaitoma Nemokumo įstatyme numatyta tvarka.