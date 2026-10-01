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Vienintelė šaldytuvų gamintoja Baltijos šalyse stabdo veiklą: „Snaigei“ iškeltas bankrotas

Įmonė atleis 190 darbuotojų
2026-10-01 08:39 / šaltinis: BNS
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2026-10-01 08:39
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Vienintelė Baltijos šalyse šaldytuvų gamintoja „Snaigė“ stabdo restruktūrizavimą bei inicijuoja bankrotą. Įmonė atleis 190 darbuotojų.

Vienintelė šaldytuvų gamintoja Baltijos šalyse stabdo veiklą: „Snaigei“ iškeltas bankrotasi (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)
GALERIJA (5)

Vienintelė Baltijos šalyse šaldytuvų gamintoja „Snaigė“ stabdo restruktūrizavimą bei inicijuoja bankrotą. Įmonė atleis 190 darbuotojų.

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Bendrovės vadovas Darius Varnas rugsėjo 30 dieną kreipėsi į Kauno apygardos teismą, kad būtų nutraukta įmonės restruktūrizavimo byla bei iškelta bankroto byla, ketvirtadienį pranešė „Snaigė“.

Įvardijo priežastį

Pasak įmonės, stabdyti veiklą nuspręsta dėl nepalankios aplinkos rinkose, neaiškių veiklos tęstinumo perspektyvų ir nuostolingos veiklos.

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„Pastangos optimizuoti ir pertvarkyti veiklą nedavė laukto rezultato“, – pranešime sakė D. Varnas.

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Jo teigimu, nors nusprendusi gaminti ne buitinius, o labiau specializuotus medicininius šaldytuvus ir monoblokus „Snaigė“ pasirinko teisingą kryptį, ją vis dėlto pernelyg slegia „ankstesnių savininkų sukaupti įsipareigojimai, nuolatinis apyvartinių lėšų stygius ir ribota prieiga prie kreditų“.

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„Per lėtai ir per mažai – tikriausiai taip galima būtų apibūdinti pastarųjų metų pastangas pertvarkyti „Snaigę“ ir rasti jos produkcijai vietą itin smarkiai pasikeitusioje globalioje rinkoje“, – sakė D. Varnas.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Bendrovė praneša turinti daugiau nei 12 mln. eurų finansinių įsipareigojimų kreditoriams, o praėjusiais metais patyrė 0,67 mln. eurų nuostolį.

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„Snaigės“ vadovo teigimu, specializuotų šaldytuvų gamyba buvo pelningesnė bei sumažino gamybos apimtis – tai leido optimizuoti išteklius ir sumažinti sąnaudas, tačiau skolų našta yra per sunki, o restruktūrizavimas užtruko.

„Nauja produkcija turėjo gerų perspektyvų ir Ukrainos rinkoje, tačiau vietos partneriai tiesiogiai nukentėjo nuo Rusijos agresijos ir tai labai apsunkino bendradarbiavimą. Nepaisant pastangų, šiandien pripažįstame, kad anksčiau sukauptų problemų ir skolų kupra tapo per sunki, o pertvarkos procesai, deja, truko pernelyg ilgai“, – nurodė D. Varnas.

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Pasak jo, buitinių šaldytuvų gamybos bendrovė atsisakė dėl nelygios konkurencijos su Azijos ir Turkijos gamintojais.

Restruktūrizavimo byla „Snaigei“ iškelta 2022 metų rudenį, kai ją per Kipro bendrovę „Sekenora Holdings“ dar valdė Rusijos įmonių grupė „Polair“.

Kontrolinį „Snaigės“ akcijų paketą 2023 m. rudenį už 0,5 mln. eurų įsigijo Lietuvos skolų valdymo bendrovės „Easy Debt Service“ kontroliuojama įmonė „EDS Invest 3“ bei pradėjo įmonės pertvarkymą.

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Restruktūrizavimo planas pernai buvo dukart koreguojamas, siekiant spartinti atsiskaitymus su kreditoriais.

2025 metais bendrovė tikėjosi pasiekti 13 mln. eurų pardavimus (23 proc. daugiau nei užpernai). Pagal planą, 2026 metais bendrovės pajamos turėjo siekti 20,8 mln., 2027 metais – 26,2 mln. eurų.

Be to, pagal planą 2026–2027 metais tikėtasi gauti atitinkamai 0,7 mln. ir 1,44 mln. eurų grynojo pelno.

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Registrų centro duomenimis, 2024 metais „Snaigė“ patyrė 3,24 mln. eurų konsoliduotų nuostolių – 3,8 proc. mažiau nei 2023 metais, pajamos smuko 33,3 proc. iki 11,39 mln. eurų. Praėjusių metų ataskaitos įmonė nėra pateikusi.

„Snaigė“ įkurta 1963 metais, ji galėjo pagaminti apie 550 tūkst. šaldytuvų per metus.

indeliai.lt

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Litwin
Litwin
2026-10-01 09:05
Lietuviai ir toliau sėkmingai griauna tai, ką sukurė okupantai. Tik dalis sąrašo: Šilelis, Tauras, Sirijus, Audimas, Lentvario kilimai, Alytaus tekstile, Dovana, Dainava, t.t.
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pilietis
pilietis
2026-10-01 08:47
Nepaprastai gaila. "Snaigė" buvo Lietuvos pasididžiavimas. Labai geri šaldytuvai.
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nu
nu
2026-10-01 09:52
Sankcijos Rusijai veikia. Vėl eilinis bankrotas Gerovės valstybėje.
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