Ispanija ketina kiekvieną mėnesį suteikti po tris „menstruacijų atostogų“ dienas

Ši reforma yra pasiūlymų dėl reprodukcinės sveikatos dalis, apie kurią pranešė Ispanijos radijo stotis „Cadena SER“.

Kitos siūlomos priemonės apima galimybę 16 ir 17 metų mergaitėms pasidaryti abortą be tėvų leidimo.

Be to, įstatymo projekte taip pat siūloma, kad, to prireikus, švietimo įstaigos privalėtų aprūpinti moteriškomis higienos priemonėmis. Moterims, kurios dažniau patiria „menstruacinį skurdą“, taip pat kalėjimuose esančioms moterims bus suteikta galimybė gauti moterų higienos priemonių. Įstatymo projekte taip pat atsisakoma šių produktų pardavimo mokesčio.

Siūlomą teisės aktą kitą savaitę turėtų patvirtinti Ispanijos vyriausybė. Taip Ispanija taptų pirmąja Vakarų šalimi, kurioje bus suteiktos atostogos dėl menstruacijų.

Japonija, Pietų Korėja ir Zambija yra vienos iš nedaugelio šalių, kuriose jau suteikiamos menstruacijų atostogos.

2019 m. Nyderlanduose paskelbtame beveik 43 000 moterų tyrime nustatyta, kad 85 proc. jų patyrė skausmingas mėnesines, kurios dar vadinamos dismenorėja.

Kovo mėn. aptardama planus dėl teisės akto, Ispanijos valstybės sekretorė, atsakinga už lygybę ir kovą su smurtu dėl lyties, Angela Rodriguez Ispanijos laikraščiui „El Periodico“ sakė, kad kai stipraus mėnesinių skausmo problemos „negalima išspręsti mediciniškai, manome, kad labai protinga, jog su šia problema būtų susietas laikinas nedarbingumas“.