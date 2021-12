Išeinantis „Lietuvos geležinkelių“ vadovas gaus beveik 60 tūkst. eurų išmoką, bet tai – ne viskas

Kilus skandalui, kad net įsigaliojus JAV sankcijoms per Lietuvą ir toliau vežamos baltarusiškos trąšos, „Lietuvos geležinkelių“ valdyba nusprendė, kad su įmonės vadovu reikia atsisveikinti, nors didesnių priekaištų jam esą neturėjusi.

Kaip portalą tv3.lt informavo „Lietuvos geležinkelių“ ryšių su visuomene vadovė Laura Gabrilavičiūtė, kaip išeitinė išmoka M. Bartuškai bus išmokėta 58,8 tūkst. eurų prieš mokesčius. Ši suma yra be kompensacijos už atostogas.

Pareigas abipusiu sutarimu paliekančiam M. Bartuškai valdyba patvirtino 6 mėn. atlyginimo išeitinę kompensaciją. Tokia sąlyga buvo numatyta sutartyje su bendrovės vadovu.

Taip pat sutarta, kad valdybai patvirtinus „Lietuvos geležinkelių“ grupės 2021 m. tikslų pasiekimą ir skatinimo išmokas darbuotojams, M. Bartuškai bus išmokėta išmoka, numatyta „Lietuvos geležinkelių“ vadovų atlygio politikoje.

„Sodros“ duomenimis, „Lietuvos geležinkeliai“ turi 1153 darbuotojus (neskaičiuojant antrinių įmonių darbuotojų). Vidutinis jų darbo užmokestis yra 2439,32 euro neatskaičius mokesčių.

Išeinantis įmonės vadovas generalinio direktoriaus pareigas eina nuo 2016 m. gruodžio.

Bendrovė skelbia, kad jo darbo užmokestis šių metų viduryje siekė 9770 eurų neatskaičius mokesčių.

Pakeis laikinasis vadovas

Iš pareigų besitraukiantį „Lietuvos geležinkelių“ generalinį direktorių M. Bartušką keičia laikinasis vadovas Egidijus Lazauskas, pranešė bendrovė.

Jis šias pareigas eis pereinamuoju laikotarpiu – nuo sausio 4 d. iki kol bus paskirtas nuolatinis vadovas.

E. Lazauskas prie įmonės vadovų komandos prisijungė 2017 m. sausį. Iki šiol jis vadovavo krovinių vežimo geležinkeliu bendrovei „LTG Cargo“. Valdybos sprendimą lėmė E. Lazausko patirtis geležinkelių sektoriuje bei pasirengimas vadovauti ir sutelkti komandą pokyčių laikotarpiu.

„Dėkojame M. Bartuškai už reikšmingą indėlį per pastaruosius penkerius metus įgyvendinant įmonės transformaciją. Pereinamuoju laikotarpiu, kol bus paskirtas naujasis bendrovės vadovas, šias pareigas eis E. Lazauskas.

Ilgametė jo patirtis, sukauptos žinios ir strateginės įžvalgos yra būtinos tiek ieškant geriausių išeičių iš dabartinės situacijos, tiek ir siekiant Grupės tikslų, įtvirtintų naujoje strategijoje“, – pranešime cituojamas „Lietuvos geležinkelių“ valdybos pirmininkas Kęstutis Šliužas.

Jis primena, kad atsižvelgiant į stebėtas rizikas ir planuojant veiklos diversifikaciją, jau anksčiau šiemet iš strateginių „Lietuvos geležinkelių“ krypčių buvo pašalinti „Belaruskalij“ kroviniai. Be to, 2022 m. Grupės biudžetas suplanuotas be Baltarusijos bendrovės krovinių, numatyta plėtra Lenkijos bei Ukrainos rinkose.

Nuo 2017 m. „Lietuvos geležinkelių“ grupė visada dirbo pelningai, o 2018 ir 2019 m. jos grynasis pelnas buvo rekordinis – atitinkamai siekė 54,8 mln. ir 57,2 mln. eurų. Praėjusiais metais grupės grynasis pelnas siekė 36,6 mln. eurų.

Naujojo LTG vadovo vieša atranka bus paskelbta artimiausiu metu. Laikinasis „LTG Cargo“ vadovas bus paskirtas iki sausio 4 d.