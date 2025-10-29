Kalendorius
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Iš ESO – žinia apie planinius elektros atjungimus šaltuoju metų laiku

2025-10-29 16:11 / šaltinis: ELTA
2025-10-29 16:11

„Energijos skirstymo operatorius" (ESO) praneša šaltuoju metų laiku ribosiantis planinius elektros atjungimus. 

ESO Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) praneša šaltuoju metų laiku ribosiantis planinius elektros atjungimus. 

0

Anot įmonės, nuo lapkričio 1 d. iki vasario 28 d. planiniai atjungimai, kurie būtini tinklo plėtros ar modernizavimo darbams ir tinklo priežiūrai, negalės trukti ilgiau kaip 6 valandas. Išimtis bus taikoma tik avariniams darbams.

Kaip skelbia ESO, visiškai stabdyti planinių elektros atjungimų negalima. Jų metu atlikus būtinus tinklo priežiūros darbus, ateityje išvengiama elektros tiekimo sutrikimų, kurie gali lemti avarinius atjungimus.

Iki šiol operatorius visiškai stabdydavo planinius darbus su elektros atjungimu tuo atveju, jei oro temperatūra nukrisdavo žemiau 10 laipsnių šalčio. Planiniai atjungimai buvo ribojami iki 5 valandų oro temperatūrai dieną svyruojant nuo 5 iki 10 laipsnių šalčio. Šios sąlygos, pasak ESO, lieka galioti ir toliau.

indeliai.lt

