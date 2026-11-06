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Irena Segalovičienė: aiškinant biudžeto deficito dydį, Vyriausybei neužteks argumento dėl gynybos

2026-11-06 14:30 / šaltinis: ELTA
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2026-11-06 14:30
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Valstybės kontrolei (VK) nustačius, kad būsimo valstybės biudžeto projektas pažeidžia fiskalinės drausmės taisykles, valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad grindžiant suplanuotų išlaidų būtinybę Vyriausybei neužteks argumento dėl augančių gynybos finansavimo poreikių.

Irena Segalovičienė (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)
GALERIJA (5)

Valstybės kontrolei (VK) nustačius, kad būsimo valstybės biudžeto projektas pažeidžia fiskalinės drausmės taisykles, valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad grindžiant suplanuotų išlaidų būtinybę Vyriausybei neužteks argumento dėl augančių gynybos finansavimo poreikių.

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Biudžeto projekte kitąmet numatomas deficito dydis viršija europinį Mastrichto kriterijų limitą ir siekia 3,8 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP), tuo metu VK prognozuoja 5 proc. BVP deficitą.

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„(Vyriausybė – ELTA) turi pataisyti biudžetą arba paaiškinti, o paaiškinant reikalinga pateikti (…) planą. Planas ir paaiškinimas neturi būti vien pasakymas, kad reikia daugiau lėšų gynybai, štai dėl to mes turime deficitą, to neužtenka“, – laidoje „ELTA Kampas“ sakė valstybės kontrolierė.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Pagal Fiskalinės valdysenos įstatyme įtvirtintą principą, Vyriausybė turėtų patikslinti biudžeto projektą taip, kad jis atitiktų fiskalinės drausmės taisyklę arba pateikti pagrįstą paaiškinimą, kodėl jos nesilaikoma. 

Taip pat numatoma, kad reikia pateikti planą, kaip bus mažinamas nukrypimas nuo fiskalinės drausmės taisyklių – tiek vidutiniu, tiek ilguoju laikotarpiu.

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„Geroji fiskalinės valdysenos praktika yra tokia, kad tu atneši konkretų planą su konkrečiomis priemonėmis, terminais, kiekybiškai paskaičiuotą, su poveikio vertinimu ir panašiai. Tai yra pakankamai išsamios priemonės – ką reikia daryti, kokius konkrečius teisės aktus priimti, kokius sprendimus mokesčių srityje priimti, kokių veiksmų reikia imtis pajamų ir išlaidų srityse, kad mes grįžtume prie fiskalinės drausmės“, – tikino I. Segalovičienė.

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Biudžeto projekte gynybai kitąmet numatoma skirti 5 proc. BVP arba 4,8 mlrd. eurų – šios lėšos reikalingos siekiant išlaikyti įsipareigojimus krašto apsaugos srityje, vystant Nacionalinę diviziją.

Kai kurie valdantieji, aiškindami biudžeto deficito priežastis, akcentavo būtent didėjančius gynybos finansavimo poreikius.

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Kaip skelbė ELTA, auditorių išvadoje biudžeto projektui vertinama, kad valdžios sektoriaus deficitas gali augti gerokai sparčiau, nei dabar projekte numato Vyriausybė – į biudžeto deficitą nėra įtraukta dalis tikėtinų išlaidų, o numatomos pajamos gali būti mažesnės, nei planuojama.

Pavyzdžiui, į kitų metų planą nėra įtrauktos tikėtinos išlaidos geležinkelių infrastruktūrai, paramai Ukrainai ir kitos, tuo metu pajamų dalyje numatyti papildomi 197 mln. eurų iš mokesčių administravimo gerinimo, kurių, anot VK, į projekcijas įtraukti nereikėtų, nes tai neapibrėžta priemonė. 

Auditorių prognozuojamas biudžeto deficito dydis 2028 ir 2029 m. atitinkamai siekia 5,8 ir 5,9 proc. BVP.

indeliai.lt

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