„Iki“ tyrimas: 6 iš 10 pirkėjų renkasi tą parduotuvę, kurioje galioja jiems aktualios akcijos

REKLAMA

Vaidos Budrienės, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovės, teigimu, tokie rezultatai dar kartą įrodo, kaip svarbu šiuo ekonomiškai sudėtingu laikotarpiu analizuoti pirkėjų įpročius ir pagal juos lanksčiai bei greitai rengti žemos kainos pasiūlymus.

REKLAMA

„Kasdien dirbame tam, kad mūsų pirkėjai kuo mažiau pajustų kainų pokyčius. Tačiau kiekvienas esame skirtingas, kaip ir mūsų apipirkimo įpročiai, be to, jie keičiasi. Todėl tuo pat metu taikome nuolaidas skirtingų kategorijų prekėms, o pasiūlymus nuolat atnaujiname – tokiu būdu sutaupyti gali skirtingus pirkimo įpročius turintys pirkėjai. Be to, siekiame savo pirkėjams pasiūlyti pigesnes gerai žinomų gamintojų produktų alternatyvas, todėl intensyviai plečiame privačių prekių ženklų, tokių kaip IKI ir „Clever“, asortimentą“, – pasakojo V. Budrienė.

REKLAMA

Anot jos, „Iki“ taiko labai įvairias nuolaidas. Kiekvieną pirmadienį yra atnaujinamas tiek popierinis, tiek skaitmeninis „Iki“ kainų leidinys, kurį rasti galima „Iki“ internetinėje svetainėje bei išmaniojoje „Iki“ programėlėje. Papildomi pasiūlymai galioja ir skirtingomis dienos valandomis. Pavyzdžiui, kasdien po 20 val. „Iki“ taiko nuolaidas vietoje šviežiai keptoms bandelėms ir duonai, o rytais, iki 10 val., perkantiems du kruasanus – trečiąjį dovanoja.

REKLAMA

REKLAMA

Patogi parduotuvės vieta – itin svarbi

„Iki“ tyrimas taip pat atskleidė, kad renkantis parduotuvę, ne mažiau svarbi nei tuo metu joje skelbiamos akcijos yra ir jos lokacija. Patogią parduotuvės vietą, pavyzdžiui, kai ji yra netoli namų ar darbo, kaip svarbiausią kriterijų nurodė net 58 proc. apklausos dalyvių.

„Mūsų prekybos tinklas jau daugelį metų stengiasi būti arti savo pirkėjų. Todėl investuojame į parduotuvių plėtrą, kad jos būtų šalia judriausių taškų ir gyvenamųjų rajonų. Be to, pirmieji ir kol kas vieninteliai šalyje, pirkėjams siūlome autonomines, visą parą be darbuotojų veikiančias parduotuves. Jose patogiai galima apsipirkti net ir naktį ar šventinėmis dienomis, kai kitos parduotuvės neveikia“, – teigė V. Budrienė.

REKLAMA

Iki šiol „Iki“ jau atidarė tris autonomines, dirbtinio intelekto valdomas parduotuves. Norint jose apsipirkti – pakanka turėti banko mokėjimo kortelę. Visos šios parduotuvės yra įsikūrusios Vilniuje: Didžiojoje g. 6, ant Baltojo tilto ir Savanorių pr. 187 D.

„Iki“ asortimentas – nuolat atnaujinamas

Pirkėjų poreikius „Iki“ analizuoja bei vertina net ir prieš įvairius prekybos tinklo atnaujinimus. Pavyzdžiui, dėmesingai atsižvelgiant į tai, kas jiems rūpi labiausiai, „Iki“ sukūrė ir naująją parduotuvių koncepciją – ją pristatė vakar sostinėje atidarytoje „IKI Šeškinė“. Remiantis ja, šiais metais Vilniuje planuojame atnaujinti iš viso 9 „Iki“ parduotuves.

REKLAMA

„Šios koncepcijos parduotuvių interjeras sukurtas taip, kad pirkėjo kelionė būtų aiškiai orientuota, jis visada gerai matytų tiek specialius kainų pasiūlymus, tiek šviežio maisto kategorijų produktus. Interjere dominuoja pagrindinės „Iki“ spalvos – žalia ir geltona. Žalia spalva simbolizuoja šviežumą ir paslaugų teikimo zonas, o geltona spalva indikuoja gerus kainos ir kokybės pasiūlymus. Pirkėjai čia visuomet ras prekes, kurioms taikomos akcijos ir nuolaidos. Jei toks formatas pasiteisins, taip parduotuves atnaujinsime ir regionuose“, – sakė „Iki“ komunikacijos vadovė.

REKLAMA

REKLAMA

Tyrimas parodė, kad pirkėjams labai svarbus ir platus asortimentas – jį kaip svarbiausią kriterijų renkantis parduotuvę nurodė beveik kas antras respondentas.

„Sekame tendencijas, aiškinamės pirkėjų poreikius ir pagal tai reguliariai atnaujiname savo asortimentą. Pavyzdžiui, kas mėnesį pristatome žuvies, duonos ir bandelių naujienas. Mūsų darbuotojai nuolat kuria naujus kepinių, konditerijos ir kulinarijos produktų receptus. Siūlome platų mėsos, daržovių ir vaisių pasirinkimą, įvairiausių uogų turime visais sezonais“, – pasakojo Vaida Budrienė.

Prekybos tinklą „Iki“ šiuo metu sudaro 237 parduotuvės, kulinarijos gamybos centras bei 3 regioninės kepyklos. Nuolat naujoves diegiantis prekybos tinklas kartu su „Pixevia“ Vilniuje atidarė jau dvi autonomines parduotuves su „Iki“ prekių ženklu. Tai pirmos tokios parduotuvės Lietuvoje ir Šiaurės šalyse. Prekybos tinkle dirba beveik 6 tūkst. darbuotojų. Prekybos tinklas taip pat valdo prekių pristatymo į namus startuolį „LastMile“ bei nuosavo prekės ženklo elektroninę parduotuvę.