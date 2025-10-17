„Iki“ kepyklų skyriaus vadovė prisipažino – kodėl ji nebegamina tortų namuose

„Iki“ kepyklos išsibarsčiusios po visą Lietuvą, tad ir Nijolios komandoje – žmonės iš įvairių miestų, nuo jaunų technologų iki ilgametę patirtį turinčių meistrų. Čia drauge dirba ir talentingi lietuviai, ir geriausiomis prancūziškomis tradicijomis dalijasi „Iki“ konditeris Thierry Lauvray. Skirtingi charakteriai, amžius, tautybės, požiūriai, net humoro jausmas – viskas susipina į tvirtą komandą, kurioje žmonės dirba ir po 15, 20 ar net 25 metus.
„Pas mus vyrauja mąstymas – tavo unikalumas yra privalumas. Kiekvienas darbuotojas turi savo ypatingą bruožą ar sritį, kurioje jis labai stiprus – ir būtent tai mane pakylėja, papildo visą komandą. Galbūt ir dėl to darbuotojai nuolat stebina išradingumu, ryškumu, novatoriškumu – mes dažnai būname pirmi konditerijoje ir supažindiname pirkėjus su naujienomis“, – sako Nijolia.
Visus pirmus kartus Nijoliai sunkiai sektųsi suskaičiuoti – ji pati dar prieš 27 metus tiesiog užėjo į „Iki“ parduotuvę ir paklausė: „Gal jums reikia darbuotojų?“. Po dienos – skambutis, po trijų mėnesių – kepyklos vadovės pareigos. Vėliau – technologė, o dabar – gardžiausius skanėstus visai Lietuvai kepančio „Iki“ kepyklų skyriaus vadovė.
Sritis, kuri tinka norintiems tobulėti ir būti veiksme
Šiandien Nijoliai vadovaujant dirba keli šimtai žmonių. Kiekvienas jų prisiliečia prie skirtingo proceso – nuo receptų kūrimo iki gamybos. Ir nors procesai sudėtingi, Nijolia labiausiai vertina žmogiškąją pusę.
„Mano vertybė – žmonės. Man labai svarbu gera atmosfera, kovoju už savo komandą, visada noriu būti ta, kuri juos užstos. Bet tuo pačiu esu ir reikli. Visi žinome, kad darbas kepykloje nėra lengvas, bet jis traukia žmones su aistra. Kai matau, kad žmogus domisi, dega tuo, ką daro – suprantu, kad jis čia ilgam“, – sako kepyklų skyriaus vedėja.
Nijolia nesiekia atrodyti „vadoviškai“. Netgi priešingai – nemėgsta, kai į ją kreipiasi „Jūs“. „Esame viena komanda ir esame labai atviri. Turiu vieną taisyklę, kurią visada sakau – niekada nemeluoti. Jei kažkas nutiko – geriau pasakyti, nevilkinti, ir mes ją išspręsime. Esame pripratę kalbėtis ir kartu spręsti problemas. Tikrai suprantame vieni kitus“, – apie kolektyvą pasakoja ji.
Jos požiūriu, vadovas – tai ne žmogus, kuris viską žino, o tas, kuris sukuria erdvę skirtingiems žmonėms būti savimi. Kai leidi žmogui būti tokiam, koks jis yra – jis atsiskleidžia. O tada ir kepiniai, ir nuotaika, ir rezultatai būna visai kito lygio.
„Man labai svarbu, kad būtume stiprūs ir kad būtų įdomu. Gamyba yra labai gyvas organizmas – dažnai reikia viską spręsti čia ir dabar. Kiekviena diena pilna iššūkių, ir tai man labai patinka – nes darau tai, ką labiausiai myliu. Be to, čia visada galima tobulėti – tu visada esi veiksme“, – apie mylimą darbą pasakoja Nijolia.
Svarbiausia – didžiuotis tuo, ką darai
Per beveik tris dešimtmečius ji matė, kaip keičiasi kepinių pasaulis – nuo klasikinės konditerijos iki veganiškų, becukrių, „keto“ gaminių. Bet vienas dalykas liko toks pat: pagarba skoniui ir natūralumui.
„Mes nuo pat pradžių kepėme „kaip namie“ – naudojame kokybiškus produktus, natūralią grietinėlę, daug uogų, vaisių, biskvitus kepame patys, be mišinių. Dabar visi kalba apie natūralumą, tačiau man jis visada buvo savaime suprantamas dalykas – ir mes juo „Iki“ gyvename. Galbūt todėl pirkėjai taip vertina mūsų rankų darbo kepinius – jie supranta, kad tai tikra“, – džiaugiasi Nijolia.
Didžiuojasi ji ne tik pirkėjų įvertinimu, bet ir komandos dvasia: „Mano vertybė, kurios mokau ir savo darbuotojus – gaminti su meile, kaip sau. Visada galvoti, kad tavo gaminį gali nusipirkti tavo vaikas, pažįstamas ar tėvai. Reikia daryti taip, kad nebūtų gėda.“
Atsakingas požiūris, pasak jos, būtinas kiekviename etape – nuo receptų kūrimo, atrankos, produktų pristatymo, mokymų iki galutinio rezultato vitrinoje. Prie viso kompleksiško proceso prisideda gausybė žmonių, tad ir jų stiprybės pasitarnauja skirtinguose klausimuose.
„Esu rami, kad pirkėjams visuomet pristatome tai, kas geriausio. Todėl ir pati, kai užsimanau torto gabalėlio, jo pati negaminu namuose – perku iš „Iki“, nes pasitikiu savo komanda. Ir kai pagalvoji, kiek žmonių dirbo prie to vieno gabaliuko – tai sukelia pasididžiavimą. Mane tai žavi kiekvieną kartą“, – patikina Nijolia.
Nijolios vadovaujama kepyklų komanda – įrodymas, kad įvairovė ir pagarba žmogui gali tapti verslo stiprybe. Nuolatinio „Iki“ kūrybinio proceso tikslas – kad kiekvienas rastų savo skonį, kaip ir kiekvienas žmogus komandoje randa savo vietą.
