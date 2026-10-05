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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Iki 35-mečio – ištisi metai duoti gero: per daugiau nei mėnesį „Iki“ išdalys 35 tūkst. dovanų

REKLAMA / 2026-10-05 10:54 / šaltinis: tv3.lt
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Prekybos tinklas „Iki“ šį spalį švenčia 34-ąjį gimtadienį. Tačiau šventė nesibaigs užpūtus gimtadienio žvakutes – iki jubiliejinio 35-ojo gimtadienio 2027-aisiais, tinklas visus metus pirkėjams žada duoti dar daugiau gero. Galimybių tuo įsitikinti netrūks – per pirmąjį gimtadienio mėnesį „Iki“ išdalys net 35 tūkst. dovanų.

Iki 35-mečio – ištisi metai duoti gero: per daugiau nei mėnesį „Iki“ išdalys 35 tūkst. dovanų

Prekybos tinklas „Iki“ šį spalį švenčia 34-ąjį gimtadienį. Tačiau šventė nesibaigs užpūtus gimtadienio žvakutes – iki jubiliejinio 35-ojo gimtadienio 2027-aisiais, tinklas visus metus pirkėjams žada duoti dar daugiau gero. Galimybių tuo įsitikinti netrūks – per pirmąjį gimtadienio mėnesį „Iki“ išdalys net 35 tūkst. dovanų.

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Pirmoji „Iki“ parduotuvė Lietuvoje duris atvėrė 1992 metais, tad artėjantis 35-metis – proga ne tik įvertinti nueitą kelią, bet ir padėkoti žmonėms, kurie visus šiuos metus buvo ir tebėra svarbiausia „Iki“ istorijos dalis. 

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„Per daugiau nei tris dešimtmečius „Iki“ nuėjo ilgą kelią – nuo nedidelės parduotuvės Vilniaus Vokiečių gatvėje, prekiavusios tik bakalėjos prekėmis, iki vieno didžiausių mažmeninės prekybos tinklų Lietuvoje. Keitėsi pirkėjų poreikiai, mūsų parduotuvės ir paslaugos, tačiau visuomet siekėme būti arčiau žmonių ir kurti jiems kuo daugiau vertės. Todėl šįkart nusprendėme nelaukti jubiliejinės datos – kelią iki 35-ojo gimtadienio norime švęsti visus metus. Ir švęsti taip, kaip mokame geriausiai – duodami gero. Pirkėjams, darbuotojams, partneriams, bendruomenėms – per dovanas, iniciatyvas, kasdienius sprendimus ir darbus, kurie kuria realią vertę. Norime, kad artėjant 35-mečiui progų tam būtų dar daugiau“, – sako „IKI Lietuva“ generalinė direktorė Nijolė Kvietkauskaitė.

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Apsipirkusiųjų laukia net 35 tūkst. dovanų

Šventinius metus „Iki“ pradeda dovanomis pirkėjams –  spalio mėnesį prasidedančiame gimtadienio žaidime jų laukia net 35 tūkst. prizų. Tačiau tai tik metus truksiančios šventės pradžia. Skirtingos dovanos pirkėjų lauks kiekvieną mėnesį, o visus metus „Iki“ duos gero ir kitais būdais – laukia geros iniciatyvos, geri darbai ir, žinoma, geros pramogos.

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„Norime, kad galimybę laimėti turėtų dar daugiau žmonių, todėl gimtadienio metus pradedame išdalydami net 35 tūkst. prizų. Juos pirkėjai galės laimėti akimirksniu – tereikės aktyvuoti žaidimo bilietą savo „Iki“ lojalumo programėlėje ir iš karto paaiškės, ar nusišypsojo sėkmė. Dovanų paruošėme įvairių – nuo 10 ir 20 Eur vertės „Iki“ dovanų kortelių bei lojalumo taškų iki įvairių produktų už simbolinį 0,01 Eur. Tarp jų – kruasanai, pyragėliai, spurgos, ledai, riešutai, sviestas, bulvių traškučiai ir mėsos gaminiai“, – sako Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.

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Kaip dalyvauti ir laimėti?

„Iki“ gimtadienio žaidimas „Duokim gero!“ jau prasidėjo. Dalyvauti paprasta:

  1. Apsipirkite „Iki“ 3 kartus per savaitę, kiekvieną kartą naudodami lojalumo kortelę. Už 3 apsipirkimus gausite vieną žaidimo bilietą, už 6 – du ir t. t.
  2. Arba pirkite specialiu akcijos karuliu pažymėtas žaidimo partnerių prekes. Vieno apsipirkimo metu taip galima gauti iki 5 bilietų.
  3. Gaukite žaidimo bilietą į „Iki“ programėlę. Jis joje atsiras kitą dieną.
  4. Aktyvuokite žaidimo bilietą ir iš karto sužinokite, ar laimėjote.

Žaidimo bilietų galima įsigyti ir „Iki“ programėlėje – vienas kainuoja 50 lojalumo taškų.

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Žaidimas vyks iki lapkričio 15 d., o bilietus galima aktyvuoti iki lapkričio 16 d. imtinai. Apie laimėjimą pirkėjai sužinos iš karto, o prizai bus įkelti į jų „Iki“ lojalumo paskyrą. Daugiau informacijos ir žaidimo taisyklės: https://iki.lt/gimtadienio-zaidimas-2026/.

Nesate dar „Iki“ lojalumo programos nariu? Registruotis galima interneto svetainėje www.iki.lt, „Iki“ programėlėje išmaniajame telefone arba fizinėje parduotuvėje.

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G. Kitovė primena, kad žaidime dalyvauti ir geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt ir mobiliojoje programėlėje. Joje pirkėjai ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudami lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.

Straipsnį parengė: „UAB IKI Lietuva“.

Gairės:
parduotuvė iki
Kruasanas

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Gairės:
parduotuvė iki
Kruasanas
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