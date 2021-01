Gyventojai patyrė rekordinius nuostolius: pinigus už žalą gausite ne visada

„Lietuvos draudimo“ Žalų centro vadovas Mantas Norkus naujienų portalui tv3.lt pasakojo, kad nuo antradienio gyventojai į draudimo bendrovę kreipėsi ne tik dėl patirtų nuostolių avarijų metu, bet taip pat ir suniokotų pastatų.

„Pastarosiomis dienomis gausus sniegas tapo ne vieno gyventojo nelaimių priežastimi. Fiksuojama, kad daugiausiai nelaimių sukelia ne avarijos dėl sudėtingų eismo sąlygų, bet sniego slėgis, dėl kurio lūža medžių šakos, nutrūksta el. laidai, įgriūną pastatų konstrukcijos.

Klientai dažniausiai pranešė apie nuo sniego apgadintus automobilius: medžių šakos lūžo tiek ant kiemuose stovinčių, tiek ant važiuojančių automobilių. Antra pagal dažnį žala pastatams – gyventojai kreipėsi dėl sugriuvusio ūkinio pastato, sulaužytų pavėsinių, apgadintų stoginių. Dažna ir sniego nuošliaužų sukelta žala tiek automobiliams, tiek kitam turtui“, – teigė pašnekovas.

Be to, M. Norkus priduria, kad nuo antradienio vakaro iš gyventojų buvo sulaukta beveik 100 pranešimų, kurių iki šiol vis daugėja.

„Nuo antradienio vakaro sulaukta jau beveik 100 pranešimų ir įvykių vis daugėja. Sniego danga tebedidėja ir kartais užtenka tik papildomo centimetro iki šakos lūžio ar nuošliaužos. Be to, didžiausios sniego sukeltos žalos turtui gali būti ne nuolat gyvenamuose pastatuose, pavyzdžiui, soduose ar sodybose, kurių gyventojai dar nematė, neužfiksavo ir nepranešė. Realų šių dienų įvykių skaičių galėsime matyti ir įvertinti kitos savaitės pradžioje“, – pridūrė jis.

BTA Žalų reguliavimo departamento direktoriaus pavaduotojas Marek Ernest Goliančik naujienų portalui tv3.lt antrina, kad incidentai pastebimi ne tik kelyje.

„Antradienį ir trečiadienį dėl snygio visoje Lietuvoje registruojame ypač didelį kiekį įvykių. Jei kalbėtumėme apie transporto žalas, tai stichija mus pasitiko ir kelyje: fiksuojame labai daug nuvažiavusių nuo kelio bei užklimpusių automobilių. Šiomis dienomis tokių įvykių yra daugiau nei pusė iš visų užregistruotų. Dalis atvejų fiksuota dar neišvažiavus į kelius – įvykiai, kai nukrito medžiai, šakos ar laidai. Šie įvykiai nėra dominuojantys, tačiau sudaro apie penktadalį visų registruotų įvykių.

Pastebime išaugusį ir turto draudimo atvejų skaičių, kai sniegas dėl didelio spaudimo apgadina namų stogus, pavėsines ir kitą turtą. Taip pat turtas nukenčia ir dėl krintančio sniego, lūžtančių šakų, krūmų.

„Kasko“ draudimo atvejų skaičius registruojamas du kartus didesnis nei įprastai šiomis dienomis“, – pastebėjo įmonės atstovas.

„Compensa Vienna Insurance Group“ žalų departamento vadovas Mindaugas Balinskas pastebi, kad dalis fiksuotų žalų gali pasireikšti per ilgesnį laiką.

„Snygis Lietuvoje tęsėsi nuo vėlaus pirmadienio vakaro, o žalas, kaip ir įprasta tokiose situacijose, pradėjome fiksuoti po kurio laiko. Taip yra todėl, kad nutikus žalai gyventojai dažnu atveju pirmiausia rūpinasi jos padarinių likvidavimu ir tik tada kreipiasi į draudimo bendrovę. Be to, gausaus sniego poveikis gyventojų turtui (pavyzdžiui, stogo konstrukcijoms) kartais pasireiškia per ilgesnį laiką.

Pirmąsias kelias dešimtis žalų užregistravome trečiadienį ryte, tačiau jų srautas vis dar tęsiasi. Dėl paminėtų aplinkybių numatome, kad bendras jų skaičius bus gana didelis. Tarp užregistruotų žalų – avarijos kelyje, lūžtančių medžių bei susikaupusio sniego padaryta žala gyventojų turtui: tvoroms, stogams ir pan. Finansinė gyventojų patiriamų žalų išraiška šiuo metu siekia net kelis tūkstančius eurų“, – teigė jis.

Gyventojai patyrė rekordinius nuostolius

Bendrovės „Gjensidige“ teigimu, gyventojai patyrė rekordinius nuostolius, daugiausiai nelaimių įvyko dėl slidžios kelio dangos, sunkaus sniego apkloto, o iki trečiadienio vidurdienio jau rezervavo virš 100 tūkst. eurų automobilių, žmonių bei įmonių turto nuostoliams atlyginti.

„Nors snygis aprimo, pranešimai apie nuostolius fiksuojami itin intensyviai. Per praėjusią parą daugiausiai nukentėjo Lietuvos žmonių automobiliai. Fiksuojama itin daug smulkių eismo įvykių, kai dėl slidžios kelio dangos automobilis negalėjo tinkamai sustabdyti ir įsirėžė į kitą transporto priemonę.

Užmiesčio keliuose – gerokai skaudesnės eismo nelaimės. Per praėjusią parą juose transporto priemonės slydo nuo važiuojamosios dalies į griovius ar pakelės medžius, vertėsi ant šono, stogo. Užfiksuota atvejų kai automobiliai dėl slidaus kelio išvažiuodavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidurdavo su ten važiuojančia transporto priemone.

Taip pat V. Katilienė priduria, kad žmonės prašė atlyginti žalą ir dėl apgadintų transporto priemonių.

„Gatvėse arba daugiabučių kiemuose palikti automobiliai buvo apgadinti, kai sniego svorio neatlaikę medžiai sulankstydavo transporto priemonių stogus, variklio gaubtus, išdauždavo langų stiklus. Fiksuojame, kad dažniausiai lūžta spygliuočiai – eglės, pušys, nes ant jų šakų susikaupia didžiausias kiekis sniego”, – kalbėjo pašnekovė.

Tuo metu draudimo bendrovės atstovas M. Norkus taip pat pridūrė, kad rezervuota suma gyventojų žaloms atlyginti siekia 100 tūkst. eurų.

„Savo klientų žaloms atlyginti rezervavo 100 tūkst. eurų. Daugiausiai gyventojai praneša apie nuo medžių šakų nukentėjusius automobilius, kurių žalos svyruoja nuo 2 tūkst. iki 7 tūkst. eurų. Šiuo metu didžiausi fiksuoti įvykiai pastatams yra sugriuvęs angaras ir kluonas. Jų žaloms atlyginti rezervuota po 10 tūkst. eurų“, – kalbėjo „Lietuvos draudimo" atstovas.

Įmonės „If“ transporto žalų grupės vadovė Guodos Jasaitė paaiškina, kad žalų dydžiai yra labai įvairūs, priklausantys ne tik nuo pažeidimų, bet ir, pavyzdžiui, automobilio.

„Nemaža dalis automobilių žalų yra susijusios ne su avarijomis kelyje, bet krintančiomis medžių šakomis, nuo vilkikų stogų krentančiu sniegu, kurie pažeidžia šalia stovinčius ar važiuojančius automobilius.

Žalų dydžiai labai įvairūs, priklausomai nuo situacijos, pažeidimų ar pačio automobilio. Šios dienos duomenimis, snygio sukeltos žalos svyruoja nuo 500 iki 2000 eurų, tačiau ne viena žala perkopė ir 10 tūkst. eurų išmokos ribą“, – teigė ji.

Pinigų už patirtą žalą galima ir nesulaukti

Visgi draudimo bendrovės pastebi, kad jeigu automobilį suniokojo užvirtęs medis, tokiu atveju žala gali būti ir neatlyginta – tam reikia „Kasko“ draudimo.

Primenama, kad gyventojai, nepasirūpinę būsto draudimu, taip pat gali nesulaukti žalos atlyginimo.

„Lietuvos draudimo” duomenimis, nuo sniego sankaupų daugiausiai nukentėjo rytinė šalis dalis: t. y. du trečdaliai Lietuvos, nuo Šiaulių į rytus. Daugiausiai nelaimių užfiksuota Vilniuje ir Alytuje. Vakarinėje šalies dalyje situacija stabili ir sniego nėra daug, todėl ir įvykių neužfiksuota.

Draudimo bendrovės ragina pasirūpinti savo turtu – nestatyti automobilių po medžiais, nusikasti sniegą nuo stogų, laikytis saugaus greičio ir atstumo tarp automobilių. Rekomenduojame kiek įmanoma apriboti keliones ar net pasivaikščiojimus lauke.

Įvykus incidentui, rekomenduoja apie įvykį pranešti internetu ir prisegti draudžiamąjį įvykį iliustruojančias nuotraukas, o jeigu nėra galimybės pasinaudoti internetu, apie žalą draudikus galima informuoti telefonu.

Kelininkai vairuotojus važiuoti automobiliu ragina tik esant būtinybei.