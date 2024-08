Gynybos ir saugumo sektoriaus įmonėms ministerija skirs papildomus 250 mln. eurų

„Iki šiol priemonės „Milijardas verslui“ paskolų lėšomis galėjo pasinaudoti tik Lietuvos įmonės. Nuo šiol paraiškas pagal šią priemonę galės teikti ir užsienio investuotojai, kurie dar nėra įsisteigę Lietuvoje, tačiau planuoja investuoti mūsų šalyje.

Todėl numatėme skirti dar papildomai 250 mln. eurų vien tik gynybos ir saugumo srityje veikiančių įmonių projektams finansuoti. Taip lengviau pritrauksime aukštos pridėtinės vertės projektų ir pasaulinio lygio įmonių iš įvairių sektorių“, – pranešime cituojama ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Pagal papildomo finansavimo sąlygas gynybos ir saugumo sektoriaus verslas galės gauti investicines arba apyvartines subordinuotas, sindikuotas arba tiesiogines „Invegos“ paskolas. Joms nebus taikomi ribojimai dėl trečiųjų šalių kontrolės ir reikšmingos žalos nedarymo principo.

Pasak ministerijos, Lietuvos gynybos ir saugumo sektoriaus įmonėse darbuotojų augimo tendencija yra dvigubai didesnė nei šalies vidurkis – per pastaruosius penkerius metus ji siekė apie 14 proc. Be to, gynybos pramonėje dirbančių įmonių darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 21 proc. aukštesnis nei šalies vidurkis. Per pastaruosius penkerius metus šiame sektoriuje veikiančių įmonių apyvarta išaugo beveik dvigubai ir siekia apie 700 mln. eurų.

Paskolos pagal priemonę „Milijardas verslui“ teikiamos ir kitiems projektams, kuriais siekiama investuoti į aplinkai palankias technologijas, žiediškumo didinimą, dekarbonizaciją, energijos vartojimo efektyvumą, mažaatliekių, pažangių, novatoriškų ir skaitmeninių technologijų diegimą, taip pat ir aukštos pridėtinės vertės produktų gamybos pajėgumų plėtrą.