Gera žinia pasiilgusiems kelionių: jau netrukus planuojama patvirtinti Covid-19 pasą

Covid-19 paso kūrimą labiausiai palaiko Europos pietų šalys, kurioms turizmo ribojimai sudavė didžiausią ekonominį smūgį. Jos siekia kuo greitesnio tokio sertifikato įteisinimo. Tačiau, kita vertus, pasigirsta abejonių, ar tokį projektą įmanoma įgyvendinti iki vasaros.

Lietuvos turizmo verslo atstovai palaiko tokią iniciatyvą, o valdžios institucijos laukia detalesnės informacijos iš EK.

Kas, kur, kada?

Lietuvos eurokomisaras Virginijus Sinkevičius savo socialinio tinklo paskyroje jau pasidalijo, kaip atrodytų šis pasas.

„Deja, ne visi sulauksime skiepo nuo koronaviruso iki vasaros, dalis žmonių negali būti paskiepyti dėl medicininių priežasčių. Be to, skiepas nėra privalomas (nors pasiskiepyti labai rekomenduočiau), todėl jis negali tapti būtina sąlyga norintiems keliauti. Dėl to šis pažymėjimas nebus privilegija tik pasiskiepijusiems – tai bilietas visiems“, – savo paskyroje rašo V. Sinkevičius.

Pati EK netrukus išplatino pranešimą apie pateiktą pasiūlymą. Jame cituojama už vertybes ir skaidrumą atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja Vera Jourová:

„Skaitmeninis žaliasis pažymėjimas – visos ES masto sprendimas, užtikrinantis, kad ES piliečiai galėtų naudotis suderinta skaitmenine priemone laisvam judėjimui ES. Tai puiki žinia taip pat ir ekonomikai. Norime pasiūlyti paprastą naudoti, nediskriminacinę ir saugią priemonę, kartu visapusiškai apsaugodami duomenis. Be to, toliau stengiamės derinti veiksmus su kitais partneriais, kad priemonės veiktų tarptautiniu mastu.“

Pranešime teigiama, kad skaitmeninio žaliojo pažymėjimo sistema apims trijų skirtingų rūšių pažymėjimus: skiepijimo pažymėjimą; tyrimo rezultatų pažymėjimą (atlikus NRA/AT-PGR tyrimą arba greitąjį antigenų testą) ir Covid-19 persirgusių asmenų pažymėjimą.

Jie bus išduodami skaitmeniniai arba popieriniai. Bet kuriuo atveju ant jų bus pateikiamas QR kodas su visa svarbiausia būtinąja informacija ir skaitmeninis parašas pažymėjimo autentiškumui užtikrinti.

EK teigia sukursianti tinklų sietuvą ir suteiksianti paramą valstybėms narėms kuriant programinę įrangą, kuria valdžios institucijos galės naudotis visų pažymėjimų parašams tikrinti visoje ES. Per tinklų sietuvą nebus perduodami jokie pažymėjimo turėtojo asmens duomenys, jų taip pat nerinks tikrinimą atliekanti valstybė narė.

Pažymėjimai bus išduodami nemokamai, išduodančiosios valstybės narės oficialia kalba (-omis) ir anglų kalba.

Yra vienas minusas

Kelionių agentūros „Makalius“ vadovas Rimvydas Širvinskas naujienų portalui tv3.lt teigė, kad Covid-19 paso įgyvendinimo idėją tikrai palaiko ir mano, kad tai gerokai palengvintų keliones pandemijos metu.

„Manau, kad keliautojo pasai, skaitmeninė laikmena, kaupianti oficialius įrodymus, kad esate sveikas – tai tikrai įvestų šiokį tokį bendrumą ES, o galbūt ir visame pasaulyje. Dabar nemažai šalių nori įsivesti savo sveikatos ar skiepų pasus, kiekviena kuria savas sistemas, aviakompanijos bando siūlyti sukurtą sistemą įvairioms valstybėms. Tai visiems vienodas pasas tikrai įneštų bendrumo“, – sako R. Širvinskas.

Kelionių agentūros vadovo teigimu, skiepų pasas užkirstų kelią testų padirbinėjimui ir leistų ramiau keliauti, žinant, kad lėktuve sėdi tik sveiki žmonės.

„Galų gale, nebereikės daug galvoti, kokių dokumentų žmogui reikės kelionei – užteks turėti tą laikmeną su visa reikalinga informacija. Dabar keliautojai dažnai yra tokioje nežinomybėje – taisyklės vis visur keičiasi, reikalavimai testų kiekvienoje šalyje yra skirtingi – vienur tinka spausdintas, kitur netinka, vienur reikia antigenų testo rezultato, kitur tik testo iš nosiaryklės. Tai bendra sistema būtų tikrai naudinga ir nereikėtų sukti galvos, kiek kokių popierėlių reikia turėti“, – prideda R. Širvinskas.

Visgi R. Širvinskas sako matantis ir vieną šio paso trūkumą.

„Projekto minusas – kad tai daroma pavėluotai. Sprendimų reikėjo jau tikrai anksčiau, nes bendrumo šiuo metu tikrai labai reikia. Reikia, kad tai būtų plataus naudojimo dalykas ir kad kiekviena šalis nekurtų savų taisyklių ir sistemų. Tai tikrai reikalinga vieninga sistema, kuri apjungtų bent jau visą ES“, – teigia R. Širvinskas.

Lietuva kortelės kūrimą palaiko

Užsienio reikalų ministerija (URM) sako pritarianti „žaliojo sertifikato“ idėjai ir šiuo metu laukia konkretesnių Europos Komisijos siūlymų dėl jos įgyvendinimo.

„Tačiau akivaizdu, kad apie tokių sertifikatų naudojimą kitiems nei medicininiams tikslams būtų galima kalbėti tik tuomet, kai bus suteikta galimybė pasiskiepyti visiems norintiems ir bus palanki epidemiologinė situacija. Taip pat labai svarbu, kad dėl šio sertifikato būtų pasiektas visos ES sutarimas“, – prideda URM.

Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) specialistai taip pat sako pritariantys „skaitmeninio žaliojo sertifikato“ sukūrimui.

„Pritariame sertifikatui, kuriame būtų informacija apie tai, kad asmuo buvo paskiepytas Covid-19 vakcina, registruota ES vaistinių preparatų registre pagal skiepijimo schemą, taip pat informacija apie asmens persirgimą Covid-19 ir apie atliktus tyrimus dėl Covid-19 ir gautus rezultatus“, – praneša SAM.

Ministerijos specialistai prideda, kad šiuo metu Lietuva yra tarp pažangiausių valstybių ir jau dabar taiko papildomas išimtis atvykstantiems ne tik vakcinuotiems Covid-19 vakcina, bet ir persirgusiems virusu asmenims.

Naudingiausia pietų Europai?

Euronews.com teigimu, Covid-19 pase būtų fiksuojami trys esminiai kriterijai, pandemijos metu įrodantys, kad asmuo sveikas ir gali keliauti.

Tai būtų ne tik pažymėjimas, kad žmogus yra pasiskiepijęs – būtų ir informacija apie koronaviruso testo rezultatą, taip pat parodytų, ar žmogus turi viruso antikūnų – ar yra persirgęs šia liga.

Visgi Europos naujienų portalas „Politico“, pristatydamas situaciją apie Covid-19 paso kūrimą, kelia naujų klausimų.

Pavyzdžiui, kaip užtikrinti žmonių ligos istorijos patikimumą, jei jų valstybėje nėra vienos institucijos, tvirtinančios tokią gyventojų informaciją, ar galima atkleisti žmogaus koronaviruso ligos istoriją, kaip ilgai po ligos organizmas turi antikūnų ir ar pasiskiepiję asmenys tikrai nebeturi galimybės užsikrėsti virusu, būti jo nešiotojais.

Pasak žiniasklaidos šaltinių, EK narys Didier‘as Reyenders‘as atskleidė ir tai, kad patikimomis vakcinomis planuojamame kurti pase bus laikomi tik Europos medicinos agentūros (EMA) patvirtinti skiepai. Šiuo metu tai yra „Pfizer BioNtech“, „AstraZeneca“, „Moderna“ ir „Johnson&Johnson“.

EK pirmininkė Ursula von der Leyen teigia, kad Covid-19 pasą būtų planuojama sukurti ir patvirtinti per artimiausius 3 mėnesius, kad turizmo sektorius Europos šalyse šią vasarą jau galėtų veikti didesnėmis apimtimis.

Covid-19 pasas planuojamas kurti tiek fizine, tiek skaitmenine formomis ir bus naudojamas iki pasibaigs pasaulinė pandemija.