Gera sugrįžti: kodėl buvę darbuotojai vėl renkasi „Lidl“?

Darbuotojų sugrįžimas kuria vertę tiek jiems patiems, tiek darbdaviui, kadangi priešingai nei nauji komandos nariai, anksčiau įmonėje dirbę žmonės jau pažįsta organizacijos kultūrą, darbo principus ir procesus, todėl gali greičiau įsitraukti į veiklas bei prisidėti prie rezultatų.
Toks sprendimas taip pat yra pasitikėjimo ženklas – jis stiprina komandos tarpusavio santykius, didina pasitenkinimą darbu ir teigiamai veikia bendrą atmosferą.
M. Važnevičius prie įmonės logistikos centro Kaune prisijungė dar 2022 metų sausį. Po daugiau nei trejų metų darbo jis nusprendė išbandyti save naujoje srityje: studijuodamas Vilniuje, Mantas ieškojo galimybių įsidarbinti pagal būsimą profesiją. Vis dėlto naujoje darbovietėje realybė neatitiko lūkesčių, todėl jis nusprendė sugrįžti į „Lidl“.
„Kai supratau, kad naujoje darbovietėje pažadai ir realybė nesutampa, nusprendžiau grįžti ten, kur jaučiausi saugiai ir užtikrintai“, – pasakoja Mantas.
Manto sprendimą sugrįžti nulėmė ne tik finansinis stabilumas, bet ir artimi santykiai su kolegomis bei vadovais. Anot jo, „Lidl“ išsiskiria draugiška darbo atmosfera ir galimybe užsidirbti, jei darbuotojas yra motyvuotas.
„Su komanda puikiai sutariame, o vadovai visada palaiko ir pastebi pastangas. Jei žmogus stengiasi, atlyginimas auga, atsiranda galimybės tobulėti. Labai vertinu ir tai, kad čia visada atsižvelgiama į individualias aplinkybes, net ir smulkmenas“, – sako Mantas.
Jis džiaugiasi ir darbo lankstumu – galimybe derinti vakarinę pamainą su studijomis. „Laikas pamainose prabėga labai greitai, nes atmosfera čia tikrai gera – net jei atvykstu be nuotaikos, ji greitai pasitaiso pabendravus su kolegomis. Laiką kartu leidžiame ne tik pertraukų metu, bet ir po darbo – susitinkame pasikalbėti ar kartu papietauti. Toks bendravimas labai motyvuoja likti čia ilgam ir kartu su komanda judėti pirmyn“, – dalinasi Mantas.
Gausus naudų krepšelis ir augimo galimybės
Darbuotojai renkasi sugrįžti į „Lidl“ ne tik dėl draugiškos darbo atmosferos, bet ir dėl gerų darbo sąlygų. Viena pagrindinių yra finansinis saugumas, kurį įmonė užtikrina siūlydama konkurencingą atlyginimą rinkoje. „Rekvizitai.lt“ duomenimis, 2025 m. rugpjūtį vidutinis darbo užmokestis „Lidl“ siekė 2564,25 euro (prieš mokesčius) ir buvo didžiausias tarp penkių didžiųjų šalies mažmeninės prekybos tinklų. Šis rodiklis apskaičiuojamas remiantis visą kalendorinį mėnesį įmonėje dirbusių darbuotojų atlyginimo duomenimis.
Kasmetinis bazinio atlyginimo augimas yra įrašytas į kiekvieno „Lidl“ darbuotojo darbo sutartį, todėl žmonės gali būti tikri dėl nuosekliai didėjančių pajamų. Be to, visiems darbuotojams minutės tikslumu apskaičiuojami ir apmokami ne tik viršvalandžiai, bet ir darbas poilsio metu, taip užtikrinant sąžiningą atlygį už kiekvieną dirbtą minutę. Tuo pat metu įmonėje veikianti pakopinė atlyginimų sistema suteikia galimybę lojaliems komandos nariams uždirbti daugiau, o už pasiektus rezultatus skiriamas motyvacinis priedas, kurį gauna ne tik logistikos centro darbuotojai, bet ir parduotuvės vadovų asistentai ir pardavėjai.
„Lidl“ savo darbuotojams taip pat siūlo išskirtinį naudų paketą, kurio vienas pagrindinių akcentų yra papildomas privatus sveikatos draudimas, suteikiamas darbuotojams, sėkmingai praėjusiems bandomąjį laikotarpį. Šaltuoju metų laiku visiems įmonės darbuotojams ir jų vaikams dovanojami vitaminų rinkiniai. Jie ir jų vaikai iki 14 metų kasmet taip pat kviečiami papildomai apsaugoti savo sveikatą ir nemokamai pasiskiepyti nuo gripo.
Ypatingas dėmesys skiriamas ir darbuotojų profesiniam augimui – kiekvienam komandos nariui sudaromas individualus ugdymo planas, padedantis atrasti poziciją, geriausiai atitinkančią jo įgūdžius, kompetencijas ir karjeros lūkesčius.
Šiuo metu „Lidl Lietuva“ dirba daugiau nei 2,8 tūkst. darbuotojų. Iš viso Lietuvoje veikia 82 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke. Šalyje taip pat veikia du „Lidl Lietuva“ logistikos centrai – vienas Kaune, Ramučiuose, o kitas Vilniuje, netoli Lentvario.
Straipsnį parengė: „LIDL“.